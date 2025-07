Ministro da Agricultura diz que ‘prioridade do Plano Safra é povo brasileiro’ e ‘queda nos preços’ Carlos Fávaro defendeu estratégia para obter redução do preço dos alimentos; nova edição do Plano vai destinar R$ 516 bi para setor Brasília|Da Agência Brasil 03/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro defendeu estratégia do Plano Safra para reduzir preço Diego Campos/Secom-PR - 03.07.2025

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou nesta quinta-feira (3) que o Plano Safra 2025/2026 lançado pelo governo federal nesta semana para os grandes e médios produtores tem como prioridade número um “o povo brasileiro”. A declaração foi dada em entrevista ao Bom Dia, Ministro.

“A prioridade número um é o povo brasileiro. Quando a gente lança um Plano Safra desta magnitude, que aumenta o potencial para o Pronamp [Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural], que são os médios produtores, aqueles que produzem o alimento que fica no Brasil, que gera oportunidade de chegar alimento mais barato, mais eficiente na mesa da população, quem vai ser beneficiado é a população brasileira. Porque os alimentos tendem a cair de preço”, afirmou.

Nesta nova edição, o Plano vai destinar R$ 516,2 bilhões voltados para a agricultura empresarial, um valor recorde pelo terceiro ano consecutivo. Em relação ao ano anterior, o governo federal aumentou em R$ 8 bilhões o montante de recursos.

Além disso, Lula também lançou na segunda-feira (30), Plano Safra da Agricultura Familiar, com recursos de R$ 89 bilhões, voltados para pequenos agricultores. Nesta edição, o governo ampliou o acesso ao crédito para incentivar a transição agroecológica e garantir a inclusão produtiva.

‌



Para o Ministro da Agricultura, o recorde da safra brasileira deste ano, por exemplo, foi resultado do investimento destinado pelo governo. “Nós vivemos em 2025, fruto do Plano Safra do ano passado, um recorde da safra brasileira. E, com isso, nós vimos o preço do arroz cair, o preço do feijão cair, o preço da batata, do tomate, da cebola, da carne de frango, da carne de porco. É a população que sai beneficiada”, disse.

Fávaro acrescentou: “Esse excedente foi tão grande que nós fizemos o recorde das exportações. É fazer a força para o Brasil crescer. Esse é o slogan do Plano Safra. Mas, principalmente, ter alimento barato e de qualidade na mesa da população”.

‌



Recorde

O ministro comentou a evolução do Plano Safra nos últimos anos. “Nós fizemos o maior Plano Safra da história do país. Em 2022, o último plano safra do governo passado foi da ordem de R$ 364 bilhões. O primeiro do governo do presidente Lula, nesse terceiro mandato, foi de R$ 471,2 bilhões. O segundo, em 2024, de R$ 508,6 bilhões. E agora, R$ 516,2 bilhões, 42% a mais do que o último Plano Safra do governo passado. E num momento muito difícil para fazer um Plano Safra dessa magnitude”, afirmou.

Fávaro ressaltou a importância da ampliação, neste Plano Safra, do limite de renda para enquadramento no Pronamp, o que permite que mais produtores tenham acesso às condições diferenciadas oferecidas pelo programa.

‌



“Aumentamos o limite de enquadramento dos produtores ao Pronamp de R$ 3 milhões a receita bruta da propriedade para R$ 3,5 milhões. Com isso mais gente vem para dentro do Pronamp e acessa o juro mais barato do Plano Safra, que é de 10% ao ano, o que quer dizer 50% mais barato que a Selic e mais ou menos a metade do que está o juro do mercado, que é 18%, 19%, 20% ao ano”, explicou.

Outro ponto citado por Fávaro foi a regionalização dos recursos. “Nos últimos três Planos Safra, é uma estratégia do governo que o recurso da agricultura familiar, que era basicamente concentrada no Sul do país, subisse para o Norte e Nordeste. O crescimento foi da ordem de 94%”, pontuou.

“Criamos um mecanismo de distribuição de recursos pelos entes operadores do Plano Safra, pelos bancos, que a gente vai calibrando mês a mês. Eles têm que prestar conta da demanda de quanto recurso teve e a gente pode então remanejar para que não deixe faltar recurso em nenhuma região do país. E é importante o papel, inclusive da imprensa, das entidades representativas de classe. A gente imediatamente faz o remanejamento para atender, na medida possível, todos os produtores brasileiros”, finalizou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp