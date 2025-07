Veja detalhes do Plano Safra 2025 que vai disponibilizar R$ 516 bi para os grandes produtores Lula lançou medida nesta terça no Palácio do Planalto; iniciativa é vista como uma tentativa de reaproximação com o agronegócio Brasília|Do R7, em Brasília 01/07/2025 - 12h12 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h12 ) twitter

Lula lançou Plano Safra nesta terça-feira Ricardo Stuckert / PR

O governo federal lançou nesta terça-feira (1º/7) o Plano Safra 2025/2026 voltado para os médios e grandes produtores do agro brasileiro. Com o slogan “Força para o Brasil crescer”, o plano terá recursos de R$ 516,2 bilhões, valor R$ 8 bilhões acima ao do ano anterior, conforme adiantou o R7.

O pacote de medidas foi anunciado no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Plano Safra da agricultura empresarial é coordenado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e contempla operações de custeio, comercialização e investimento. As taxas de juros, prazos e limites de créditos ainda serão divulgadas pelo Ministério, mas devem variar de acordo com o perfil do beneficiário.

A partir deste ano, o crédito rural de custeio agrícola passa a exigir o cumprimento das recomendações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Anteriormente, a obrigação era restrita a operações de até R$ 200 mil contratadas por agricultores familiares do Pronaf com enquadramento no Proagro. Agora, a exigência se estende a financiamentos acima desse valor e a contratos em que o Proagro não é exigido.

O objetivo é evitar a liberação de crédito fora dos períodos indicados ou em áreas com restrições, e contribuir para maior segurança e sustentabilidade na produção. A exceção ocorre somente nos casos em que não houver zoneamento disponível para o município ou para a cultura financiada.

Outra medida anunciada pelo governo é a autorização para o financiamento de rações, suplementos e medicamentos adquiridos até 180 dias antes da formalização do crédito, o que flexibiliza o acesso aos insumos.

O novo ciclo do Plano Safra oferece, além disso, medidas para facilitar a renegociação de dívidas, oferecendo aos produtores que enfrentam dificuldades em safras anteriores mais flexibilidade para reorganizar passivos e retomar o fluxo produtivo.

Preservação ambiental

O governo também lançou no plano algumas medidas ambientais, como o crédito de custeio que poderá ser destinado à produção de sementes e mudas de essências florestais, nativas ou exóticas. Ainda nesse contexto, será permitido o financiamento de insumos e tratos culturais voltados ao cultivo de plantas utilizadas para cobertura e proteção do solo no período de entressafra, para incentivar práticas agrícolas sustentáveis.

Os produtores que adotarem práticas sustentáveis terão acesso a condições diferenciadas, como juros reduzidos. O Plano Safra 2025/2026 também oferece crédito para produção de mudas, reflorestamento e culturas de cobertura, que ajudam a preservar o solo entre uma safra e outra.

Além disso, o governo prorrogou para o período de 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2026 a aplicação do desconto de 0,5 ponto percentual na taxa de juros das operações de crédito rural de custeio. A medida vale para produtores enquadrados no Pronamp e para os demais produtores que investirem em atividades sustentáveis, respeitados os limites definidos em cada instituição financeira para o ano agrícola.

Outra ação voltada ao meio ambiente é o subprograma RenovAgro Ambiental, que passa a contemplar ações de prevenção e combate a incêndios, além de recuperação de áreas protegidas.

Entre as novidades, está a possibilidade de financiamento de ações de prevenção e combate ao fogo no imóvel rural; uso dos recursos para a aquisição de caminhões-pipa ou carretas-pipa; e entre os itens financiáveis, mudas de espécies nativas para a reposição e recomposição de áreas de preservação permanente e reservas legais.

Defesa do café

Nesta edição, o governo federal também ampliou o acesso ao Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. A partir de agora, beneficiários do Pronaf e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) poderão acessar o fundo mesmo que já tenham contratos ativos pelo Plano Safra, aumentando as opções de crédito e fortalecendo a capacidade de investimento e produção no setor cafeeiro.

O programa de armazenagem (PCA) também foi ampliado. O limite de capacidade por projeto passou de 6 mil para 12 mil toneladas, o que contribui para melhorar a infraestrutura de estocagem e escoamento da produção rural.

Outra novidade é a ampliação do limite de renda para enquadramento no Pronamp, que passou de R$ 3 milhões para R$ 3,5 milhões por ano, permitindo que mais produtores tenham acesso às condições diferenciadas oferecidas pelo programa.

