Lula diz que América do Sul pode ser 'coração' da transição energética no mundo Presidente do Brasil defendeu protagonismo do Mercosul no combate às mudanças climáticas; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 11h14 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h22 )

Lula fez discurso no Mercosul nesta quinta Ricardo Stuckert/PR - 03.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a América do Sul pode ser o “coração” da transição energética e da defesa do meio ambiente durante discurso na 66ª Cúpula do Mercosul, em Buenos Aires, na Argentina, nesta quinta-feira (3). A ocasião marca, também, a posse do Brasil na presidência temporária do bloco até o fim do ano.

“Por meio do programa Mercosul Verde, vamos fortalecer nossa agricultura sustentável. Nossa cooperação promoverá padrões comuns de sustentabilidade, mecanismos de rastreabilidade e inovações tecnológicas.Precisamos de ímpeto renovado para recuperar nossa capacidade industrial com responsabilidade ambiental”, disse.

O presidente acrescentou: “Vamos propor a formulação de uma taxonomia sustentável no Mercosul, para atrair investimentos em prol de uma transição justa. A América do Sul tem tudo para ser o coração desse processo”.

Lula alertou que as consequências do aquecimento global já podem ser sentidas no Cone Sul. “A região sofre com estiagens e enchentes que causam perdas humanas, destruição de infraestrutura e quebras de safra. A realidade está se movendo mais rápido que o Acordo de Paris, expondo a falácia do negacionismo climático”, disse.

O chefe do Palácio do Planalto voltou a comentar sobre a meta brasileira de reduzir entre 59 e 67% até 2035 a emissão de gases de efeito estufa, em todos os setores econômicos. “Na COP30, em Belém, teremos a chance de mostrar ao mundo as soluções que vêm da América do Sul”, disse.

Lula avaliou que a região já tem matrizes energética mais limpas que outros países. “Contamos com algumas das maiores reservas de minerais críticos do mundo. Acabo de voltar da Cúpula do G7, na qual se discutiu o acesso a esses minerais como imperativo de segurança energética. A corrida por lítio, terras raras, grafita e cobre já começou. O Mercosul ampliado é nossa melhor plataforma para aproximar e coordenar políticas nacionais. É fundamental garantir que as etapas de beneficiamento ocorram em nossos territórios, com transferência de tecnologia e geração de emprego e renda”, disse.

