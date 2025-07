Tarifa comum, meio ambiente e acordos com a Ásia: confira discurso de Lula no Mercosul Brasil assume presidência temporária do bloco até o fim do ano e mira em acordos comerciais Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 11h34 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h47 ) twitter

Lula chegou em Buenos Aires na noite desta quarta-feira Ricardo Stuckert / PR - 02.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu em discurso na 66ª Cúpula do Mercosul o fortalecimento de uma tarifa externa comum no bloco, o protagonismo da América do Sul na transição energética e defesa ambiental, e também acordos comerciais com a Ásia. As declarações foram dadas nesta quinta-feira (3), em Buenos Aires, na Argentina.

Lula disse que, “quando o mundo se mostra instável e ameaçador, é natural buscar refúgio onde nos sentimos seguros” e que para o Brasil, o “Mercosul é esse lugar”.

“Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio, baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa Tarifa Externa Comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis”, disse.

O chefe do Executivo brasileiro comentou que, devido a essas medidas, cada vez mais países e blocos estão interessados em manter relações com o Mercosul.

“A presidência brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global. Nesse esforço, será imprescindível conferir prioridade a cinco questões. A primeira delas é o fortalecimento do comércio entre nós e com parceiros externos. Ainda há fronteiras a ultrapassar, como a inclusão dos setores automotivo e açucareiro em nossa união aduaneira”, lamentou.

Para Lula, adiar essa tarefa significa sacrificar o potencial estratégico do bloco na produção de veículos elétricos e biocombustíveis.

“Não se constrói prosperidade apenas com grandes negócios. É necessário reativar o Fórum Empresarial do Mercosul e oferecer maior apoio a pequenas e médias empresas. Podemos diminuir custos e reduzir riscos cambiais utilizando nossas próprias moedas. Precisamos de um sistema de pagamento em moedas locais revigorado e moderno, que facilite transações digitais. É importante ampliar mercados e diversificar parcerias”, afirmou.

Sobre acordos comerciais, Lula também comemorou a conclusão das negociações do Mercosul com a EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio), composto por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A expectativa é que o acordo seja assinado até o fim do ano.

Lula disse que o bloco também vai avançar em tratativas com o Canadá e os Emirados Árabes. “Na região, é preciso trabalhar com o Panamá e a República Dominicana, e atualizar os acordos com Colômbia e Equador. É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Nossa participação nas cadeias globais de valor se beneficiará de maior aproximação com Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia”, listou.

Rota bioceânica

O chefe do Palácio do Planalto também comentou sobre o programa brasileiro de Rotas da Integração Sul-Americana que pretende encurtar distâncias e diminuir custos.

“A conclusão da Rota Bioceânica, que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, reduzirá em até duas semanas o tempo de viagem até a Ásia. Fazem parte da Rota dois projetos brasileiros recentemente aprovados pelo Focem [Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul], que vão melhorar o saneamento e a conectividade viária das populações fronteiriças de Corumbá e Ponta Porã”, explicou.

Lula também disse que o Brasil vai trabalhar, ao longo deste segundo semestre do ano, na estruturação da segunda etapa do Focem. “Precisaremos do apoio continuado do Fonplata [Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata], que vem se consolidando como o banco da integração do Cone Sul”, disse.

Meio ambiente

O presidente brasileiro voltou a defender metas ambiciosas de redução dos gases de efeitos estufa e destacou potencial da América do Sul neste debate. “As consequências do aquecimento global já se fazem sentir no Cone Sul. A região sofre com estiagens e enchentes que causam perdas humanas, destruição de infraestrutura e quebras de safra. A realidade está se movendo mais rápido que o Acordo de Paris, expondo a falácia do negacionismo climático”, observou.

“Por meio do programa Mercosul Verde, vamos fortalecer nossa agricultura sustentável. Nossa cooperação promoverá padrões comuns de sustentabilidade, mecanismos de rastreabilidade e inovações tecnológicas. Precisamos de ímpeto renovado para recuperar nossa capacidade industrial com responsabilidade ambiental”, afirmou.

Lula ainda disse que vai propor “a formulação de uma taxonomia sustentável no Mercosul, para atrair investimentos em prol de uma transição justa”. “A América do Sul tem tudo para ser o coração desse processo. Já temos matrizes energéticas mais limpas que outras regiões”, defendeu.

Desenvolvimento tecnológico

Sobre tecnologia, Lula alertou que elas estão concentradas nas mãos de um pequeno número de pessoas e de empresas, sediadas em um número ainda menor de países.

“Recentemente, Brasil e Chile formalizaram parceria para criar modelos de Inteligência Artificial que reflitam as realidades culturais e linguísticas da América Latina. Iniciativas como essa podem ser expandidas para o Mercosul e para toda a América do Sul. Trazer centros de dados para a região é uma questão de soberania digital”, assegurou.

