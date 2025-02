Ministro da Agricultura pede apoio de deputados ao Plano Safra para baratear cesta básica Carlos Fávaro participou de reunião com deputados do PSD e projeta redução de preços Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 18h18 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pediu apoio de deputados do PSD nesta terça-feira (4) para direcionamento de emendas e manutenção de recursos da pasta ligadas ao Plano Safra - durante a avaliação do Orçamento.

De acordo com o ministro, eventuais mudanças no financiamento a médios produtores rurais pode contribuir com a redução no preço de alimentos na cesta básica.

“As ações que a gente está trabalhando, como monitoramento, acompanhamento e inclusive um direcionamento melhor do Plano Safra para aqueles produtos que podem afetar a cesta básica”, afirmou.

Fávaro também mostrou otimismo com uma possível redução no preço de alimentos com a safra deste ano. “A Supersafra na iminência de ser entregue tende a baixar o preço dos alimentos”, disse.

‌



Outro ponto citado pelo ministro é a variação cambial, com possíveis reduções em possível diminuição do dólar.

O Plano Safra é um programa do governo federal para apoiar o setor agropecuário, oferecendo linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para os produtores rurais.