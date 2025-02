Hugo Motta: ‘Boné serve para proteger cabeça do sol, não para resolver os problemas do país’ Posição do presidente da Câmara vem após uso de acessório por parlamentares e pelo presidente Lula Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 14h23 (Atualizado em 04/02/2025 - 16h19 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (4) que bonés servem para “proteger a cabeça do sol e não para resolver problemas do país”. A declaração foi feita em meio à “guerra dos bonés” no Congresso Nacional, com parlamentares usando adereços com frases personalizadas para fazer protestos políticos.

O uso do acessório ganhou espaço no Parlamento no dia da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, no último sábado (1º). A ação foi encabeçada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que relatou ao R7 ter criado um boné azul com a frase “O Brasil é dos brasileiros” com a ajuda do novo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira.

Os bonés foram utilizados por ministros licenciados, além de deputados e senadores da base do governo, e até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aderiu à manifestação. Por rede social nesta terça-feira (4), ele publicou um vídeo em que usa o boné azul criado por governistas.

A publicação de Lula veio após o embate com a oposição, que também foi para o Congresso nesta semana com um boné em protesto ao governo. No acessório estava escrito: “Comida barata novamente. Bolsonaro 2026“.

Horas depois da publicação de Lula, Motta marcou posição de que o ato não contribui com ações em favor do Brasil. “O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta pra pensar em como ajudar o Brasil a ir pra frente”, declarou.

Pra mim, boné serve pra proteger a cabeça do sol, e não pra resolver os problemas do país. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta pra pensar em como ajudar o Brasil a ir pra frente. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) February 4, 2025