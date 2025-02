Hugo Motta, novo presidente da Câmara, diz confiar em ‘solução próxima’ para emendas Deputado destacou que Câmara está pronta para discutir impasse com o Supremo Tribunal Federal Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 14h54 (Atualizado em 04/02/2025 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota (Republicanos-PB) Mario Agra / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), comentou a situação de emendas parlamentares e disse acreditar que a solução para resolver o impasse com o STF (Supremo Tribunal Federal) “está próxima”.

A declaração veio nesta terça-feira (4), pouco após o ministro Flávio Dino, do STF, marcar uma audiência conciliatória para tratar das emendas de comissão. O encontro será voltado para analisar as adequações de emendas.

“Estamos prontos para ir lá, dialogar e resolver isso. Interesse nosso. Confio que a [solução] está próxima”, declarou Motta.

A reunião marcada por Dino é voltada para esclarecer pontos adotados pelo Congresso para dar mais transparência às emendas. Os recursos passaram por adequações em projetos aprovados por parlamentares desde determinação do próprio magistrado.

‌



A posição de Motta sucede críticas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a decisões do STF ligadas às emendas. O parlamentar também destaca necessidade de maior diálogo e defende a posição do Congresso frente a liberação de recursos.

“A recente controvérsia sobre emendas parlamentares ao orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo contínuo”, disse em discurso ao Congresso, na segunda-feira.