Lula cumpre agenda nesta semana no Norte do país, de olho na reforma agrária Programa Terra da Gente define prateleiras de terras disponíveis no país, com objetivo de assentar famílias para viver e trabalhar no campo Brasília|Do R7, em Brasília 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula cumpre agenda nesta semana na região norte Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 17.04.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda pública nesta semana na região Norte do país. A previsão é de que o petista participe da cerimônia de entregas do governo federal em Porto Velho, capital de Rondônia, na quinta-feira (24), e do programa Terra da Gente, voltado a dar agilidade à reforma agrária.

O Terra da Gente define as “prateleiras” de terras disponíveis no país, com o objetivo de assentar famílias que querem viver e trabalhar no campo. O programa permite a inclusão produtiva, ajuda na resolução de conflitos e contribui para o aumento da produção de alimentos. De acordo com o governo federal, a estimativa é de que 295 mil famílias agricultoras sejam beneficiadas até 2026.

O programa foi lançado por Lula em abril do ano passado. Na ocasião, os investimentos giraram em torno de R$ 520 milhões para a compra de imóveis para 73 mil famílias. Os novos assentamentos foram distribuídos em seis estados — Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins —, um total de 64.750 hectares, tamanho equiparável a cerca de 11% do Distrito Federal.

Para Lula, a criação do programa “não invalida a luta” dos movimentos sociais pela reforma agrária. “Queremos mostrar aos olhos do Brasil o que podemos utilizar sem muita briga, [mas] sem querer pedir para ninguém deixar de brigar. Antes você não tinha reforma agrária, tinha capitanias hereditárias. Agora, estamos distribuindo terras adequadas para pessoas adequadas, que precisam produzir”, destacou o petista à época.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“De 2023 a 2026, 295 mil famílias devem ser incluídas no Programa Nacional de Reforma Agrária, sendo 74 mil assentadas e 221 mil reconhecidas ou regularizadas em lotes de assentamentos existentes. Além disso, mais 7 mil famílias devem acessar as terras por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Assim, o Terra da Gente e as novas alternativas de obtenção vão ampliar em 877% o número de famílias assentadas em relação ao período de 2017 a 2022. Para 2024, está previsto um orçamento de R$ 520 milhões para a aquisição de imóveis, beneficiando 73 mil famílias”, diz o Planalto.

Entre as prateleiras do programa Terra da Gente estão terras já adquiridas, em aquisição, áreas passíveis de adjudicação, imóveis improdutivos, imóveis de bancos e empresas, área de ilícitos, terras públicas federais arrecadadas, terras estaduais oriundas de dívidas, recebimento de terras em doação e terras financiadas pelo programa nacional de crédito fundiário.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp