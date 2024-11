MME formaliza abertura de consulta sobre planejamento do setor elétrico até 2034 Pasta cita previsão de crescimento da participação do gás natural na oferta interna total de energia, chegando a 14% Brasília|Do Estadão Conteúdo 08/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h57 ) twitter

MME abre consulta para planejar setor elétrico até 2034

O Ministério de Minas e Energia formalizou nesta sexta-feira (8) a abertura da consulta pública do PDE (Plano Decenal de Expansão de Energia) 2034, que apresenta as perspectivas do setor para os próximos dez anos. O documento é base para o planejamento do setor.

O plano, que vai receber contribuições do setor privado, é coordenado pelo MME e elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética . Versões preliminares do documento de planejamento já tinham sido apresentadas. Nesta sexta-feira, também foi assinada a portaria para a “definição de governança” da elaboração do PDE.

O secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento do MME, Thiago Barral, ressaltou que é previsto o crescimento da participação do gás natural na oferta interna total de energia, chegando a 14% em 2034, bem como a redução da participação de petróleo e derivados, de 35% em 2024 para 30% em 2034.

O caderno também prevê aumento no nível de participação da autoprodução e geração distribuída na eletricidade, em 17% no ano de 2034. Para isso, o estudo considera contribuições do uso da biomassa (biogás, bagaço de cana, lixívia e lenha) e da fonte solar.