Moraes autoriza e Ciro Nogueira visita Bolsonaro Ex-presidente está em prisão domiciliar após descumprir decisões do ministro do STF Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 05/08/2025 - 17h22 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h24 )

Moraes autoriza e Ciro Nogueira visita Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o senador Ciro Nogueira a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar após decisão do próprio ministro. Além de Ciro, já há outros pedidos de visita ainda não analisados.

Moraes determinou, na segunda-feira (4), a prisão domiciliar do ex-presidente, diante de repetidas violações das determinações judiciais impostas pelo STF. O ministro aplicou medidas mais severas.

A decisão aponta conduta “deliberada e consciente” do ex-presidente para obstruir investigações, coagir autoridades e desrespeitar a Justiça.

Entre as novas restrições estão o veto total a visitas — exceto advogados constituídos —, proibição de celulares, gravações e qualquer forma de comunicação com embaixadores ou demais investigados.

Moraes reiterou que qualquer nova violação resultará no decreto imediato da prisão preventiva, conforme prevê o Código de Processo Penal.

O processo em curso, PET 14129, investiga crimes como coação no andamento de processos, obstrução de investigações sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.­

Dia Triste

Após a prisão, o senador disse que é um “um dia triste” para ele e para “milhões de brasileiros”.

“A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a Justiça irá prevalecer no final”, declarou o presidente nacional do PP, que foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro.

