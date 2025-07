Moraes cassa palavra do advogado de Filipe Martins em novo confronto entre os dois Ministro do STF interrompe defensor, acusa tentativa de tumulto e encerra fala: ‘Cassei, doutor’ Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 16/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes e Chiquini já tinham discutido em outra ocasião Ton Molina/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, protagonizou novo embate com o advogado Jeffrey Chiquini, defensor de Filipe Martins — ex-assessor especial de Jair Bolsonaro — durante a oitiva realizada nesta quarta-feira (16).

Martins é réu por suposta participação na tentativa de golpe investigada pela Corte.

O atrito desta vez ocorreu após o advogado questionar a veracidade das imagens dos atos de 8 de janeiro. Moraes interrompeu a fala quando Chiquini se referiu aos participantes como “vândalos”.

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes cassa palavra do advogado Jeffrey Chiquini durante a oitiva.

Chiquini defende Filipe Martins, réu na investigação da tentativa de golpe em 8 de janeiro.

Moraes e Chiquini entram em conflito sobre a veracidade das imagens dos atos, gerando tensões.

Esta não é a primeira vez que Moraes interrompe ou repreende o advogado durante os depoimentos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ministro reagiu: “Não são vândalos, doutor. São golpistas. É só ver as imagens”.

‌



Chiquini retrucou: “Quais imagens? As 900 que sumiram ou as duas que foram disponibilizadas?”.

Diante da insinuação de desaparecimento de provas, Moraes confrontou: “Repita, doutor. Está acusando alguém de ocultar provas? Estou oficializando o governador Tarcísio [Freitas] a respeito das acusações feitas ontem”.

‌



Ao ser interrompido novamente, o advogado questionou: “Cassou a minha palavra?”. Moraes encerrou a discussão com firmeza: “Cassei, doutor”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Clima tenso já vinha de outras audiências

Esse não foi o primeiro momento de tensão entre os dois. Na última segunda-feira (14), Moraes repreendeu Chiquini durante o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ouvido como informante.

‌



Na ocasião, o advogado pediu o adiamento da oitiva, alegando que a defesa recebeu, em cima da hora, grande volume de documentos da Polícia Federal.

Moraes negou o pedido, argumentando que o material não fazia parte da denúncia. Ao insistir, Chiquini foi novamente interrompido: “Enquanto eu falo, o senhor fica quieto”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp