‘Enquanto eu falo, o senhor fica quieto’, diz Moraes a advogado de Filipe Martins Enquanto Moraes falava, o advogado falava junto ao ministro, o que fez com que as declarações ficassem truncadas Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 14/07/2025 - 14h43 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h46 ) twitter

Durante as oitivas das testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) discutiu com o advogado do réu Filipe Martins, Jeffrey Chiquini.

A conversa ocorreu antes do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, colaborador na ação do golpe.

“Enquanto eu falo o senhor fica quieto”, diz Moraes. O advogado é Jeffrey Chiquini. Ele questionou Moraes porque todo o processo foi disponibilizado há 4 dias e não teria como ter ampla defesa. Moraes disse que isso já havia sido decidido.

Enquanto Moraes falava, o advogado falava junto ao ministro, o que fez com que as declarações ficassem truncadas.

‌



Logo depois, a defesa de Filipe Martins questionou a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República). E logo foi cortado novamente pelo ministro.

“Não é o senhor que vai ditar se a PGR deve denunciar seu cliente no núcleo 1, 2 ou 3. Se não, deveria ter feito concurso para a Procuradoria”, disse Moraes.

‌



Todos respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

