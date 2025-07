Zambelli desconfia de que Polícia Federal esteja fazendo buscas por ela na Itália Fontes ligadas à parlamentar indicam que há agentes brasileiros no país europeu à procura dela; PF não confirma Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília, e Natália Martins, da RECORD 15/07/2025 - 19h52 (Atualizado em 15/07/2025 - 21h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A parlamentar Carla Zambelli está na Itália desde o fim de março Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12/12/2024

A deputada federal licenciada (PL-SP) Carla Zambelli suspeita que a Polícia Federal brasileira esteja fazendo buscas por ela na Itália antes de o Ministério da Justiça italiano autorizar sua extradição para o Brasil.

A parlamentar está na Itália desde o fim de março após ser condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão e à perda do mandato. O governo brasileiro sabe o endereço da parlamentar, mas não divulgou.

RESUMO DA NOTÍCIA A deputada federal Carla Zambelli suspeita de buscas pela Policia Federal na Itália.

Ela está no país europeu desde março após ser condenada a dez anos de prisão.

O governo brasileiro já enviou pedido de extradição, mas depende da aprovação do Ministério da Justiça italiano.

Um inquérito foi aberto para investigar possíveis crimes relacionados à sua fuga e atos contra a democracia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo fontes próximas à deputada, ouvidas pelo R7 há cerca de um mês, alguns vizinhos dela chamaram a polícia local, alegando que viram uma van parada perto da localidade onde Zambelli está morando.

Dentro do automóvel, estaria um grupo com seis ou sete pessoas, com aparência de “latinos”. Elas teriam alegado que estavam fazendo uma pesquisa.

‌



Oficialmente, a PF não confirmou que esteja atuando na Itália. Contudo, fontes da corporação ouvidas pelo R7 informaram que, caso procedam as alegações, trataria-se de uma cooperação policial com agentes italianos — o que é permitido por lei.

Conforme as fontes, a PF não possui oficiais nem faz investigações na Itália. A corporação tem apenas adido e adjunto. Além disso, a atuação da corporação no exterior é diplomática, não policial, segundo interlocutores.

‌



O pedido de extradição da deputada já foi enviado pelo governo brasileiro à Itália, mas ainda falta o aval do Ministério da Justiça do país e da Justiça local.

Interpol

O nome de Zambelli foi incluído na lista vermelha da Interpol após ela dizer que estava fora Brasil. No momento em que houver a prisão da parlamentar na Itália e a extradição para o Brasil, ela deverá começar a cumprir a pena, uma vez que o nome consta no alerta internacional para localizar pessoas procuradas pela Justiça.

‌



Após a saída de Zambelli do Brasil, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito contra a deputada para apurar coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

Ele considerou que Zambelli fugiu do Brasil para evitar ser presa após ser condenada. Além disso, o ministro destacou que a deputada pretende atentar contra a democracia brasileira no exterior.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Câmara analisa um processo de cassação do mandato da parlamentar. Nesta terça-feira (15), a defesa da deputada entregou as chaves do apartamento funcional dela à Casa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp