Moraes dá 24h para Braga Netto enviar dados de voo até Brasília para participar de acareação Sessão foi marcada por Moraes para o dia terça-feira (24) e ocorrerá sob sigilo no Supremo Tribunal Federal Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/06/2025 - 17h23 (Atualizado em 22/06/2025 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes quer saber todo o itinerário de Braga Netto até Brasília Fellipe Sampaio/STF - 11.06.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (22) que a defesa do general da reserva Walter Braga Netto informe, no prazo de 24 horas, os detalhes da viagem até Brasília para a acareação com o tenente-coronel Mauro Cid.

Os advogados deverão enviar horários, números dos voos e itinerário completo por e-mail institucional, a fim de garantir a segurança do réu e evitar exposição.

A sessão entre os dois acusados ocorrerá na terça (24), na sede do STF, em encontro reservado a Moraes, aos envolvidos e seus representantes legais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Braga Netto deverá comparecer pessoalmente à acareação, com uso de equipamento de monitoramento eletrônico. A solicitação de adiamento partiu da própria defesa do general, após o ministro ter fixado a data inicial para 24 de junho.

‌



Além da acareação entre Braga Netto e Cid, Moraes manteve para o mesmo dia, às 11h, um segundo encontro entre o ex-ministro Anderson Torres e o general da reserva Marco Antônio Freire Gomes, que atuou como comandante do Exército.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp