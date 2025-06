Acareação entre Mauro Cid e Braga Netto será fechada e sem transmissão Uma acareação é um ato processual no qual duas ou mais pessoas são colocadas frente a frente para confrontar as versões Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 17/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acareação entre Mauro Cid e Braga Netto será fechada e sem transmissão Lula Marques/Agência Brasil/Arquivo

A acareação entre o general Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro será fechada, somente com os acareados e seus advogados, em sessão presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Mais cedo, Moraes acatou pedido feito pela defesa do general Braga Netto e autorizou a acareação. O ministro fixou o dia 24 de junho, próxima terça-feira, às 10h, mas a defesa de Braga Netto pediu para adiar para o dia 27.

Uma acareação é um ato processual no qual duas ou mais pessoas são colocadas frente a frente para confrontar as versões que deram em depoimentos anteriores, quando há contradições relevantes entre elas.

Braga Netto deixará a prisão no Rio de Janeiro para comparecer ao STF presencialmente.

‌



Na semana passada, Braga Netto foi interrogado por Alexandre de Moraes e negou ter conhecimento do Punhal Verde Amarelo, plano elaborado pelo esquadrão de elite do Exército, os chamados “kids pretos”, contra autoridades.

Descartou, ainda, ter repassado a Mauro Cid dinheiro dentro de uma sacola de vinho para que fosse entregue a militares que faziam parte esquema.

‌



O general está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e tentar obter detalhes dos depoimentos de delação de Cid.

Moraes também acatou um pedido da defesa de Anderson Torres e autorizou uma acareação entre o ex-ministro da Justiça e o general Marco Antônio Freire Gomes.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp