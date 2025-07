Moraes determina que PGR investigue postagens de Eduardo após operação contra Bolsonaro Ministro proibiu ex-presidente de sair de casa em horários específicos e fixou uso de tornozeleira eletrônica Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 19/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 19/07/2025 - 11h03 ) twitter

Moraes determinou que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica Antonio Cruz/Agência Brasil - Arquivo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou neste sábado (19) que a PGR (Procuradoria-Geral da República) investigue postagens feitas em rede social pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro depois que a PF (Polícia Federal) cumpriu mandados na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro . Segundo o ministro, o parlamentar “intensificou as condutas ilícitas objeto destas investigações, por meio de diversas postagens e ataques ao STF nas redes sociais”.

Moraes citou três publicações. Uma delas foi feita na rede social Facebook, e é a nota à imprensa de Eduardo Bolsonaro. No texto, o deputado licenciado chama o ministro de “ditador” e afirma que as medidas tomadas para “fazer do meu pai um refém”.

RESUMO DA NOTÍCIA O ministro Alexandre de Moraes ordenou investigação da PGR sobre postagens de Eduardo Bolsonaro após operações da PF contra Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro foi acusado de atacar o STF em sua conta nas redes sociais, chamando Moraes de "ditador".

Jair Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e permanecer em casa entre 19h e 6h, além de ser proibido de acessar redes sociais.

As medidas foram solicitadas pela PF e visam evitar a obstrução da justiça em um caso que envolve acusações sérias contra o ex-presidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Na outra, feita no X, antigo Twitter, Eduardo postou uma foto de Moraes com a frase “Talvez o Moraes não sabe se o Filipe Martins foi ou não aos EUA, mas agora todo mundo sabe que o Moraes não vai!”.

Talvez o Moraes não sabe se o Filipe Martins foi ou não aos EUA, mas agora todo mundo sabe que o Moraes não vai! pic.twitter.com/KJFpETm7Lx — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 19, 2025

A terceira publicação foi uma entrevista dada pelo parlamentar a um jornal, onde diz que o presidente americano Donald Trump “não vai recuar”.

Medidas cautelares

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidiu, nessa sexta-feira (18), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve usar tornozeleira eletrônica e ficar em casa entre 19h e 6h.

Bolsonaro também está proibido de acessar redes sociais e falar com o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O ex-presidente também não pode falar com diplomatas ou ir a embaixadas.

As medidas foram pedidas pela Polícia Federal, com parecer favorável da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Bolsonaro é acusado de coação, obstrução e atentado à soberania nacional depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, impôs uma tarifa de 50% ao Brasil.

