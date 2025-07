Moraes manda AGU tomar providências sobre extradição de Carla Zambelli Ministro do STF quer que o órgão acompanhe e providencie a vinda da deputada federal licenciada ao Brasil Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 31/07/2025 - 14h40 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h40 ) twitter

Presa na Itália, processo de extradição de Carla Zambelli pode ser demorado Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados/Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou a AGU (Advocacia-Geral da União) acompanhar e adotar as providências cabíveis e necessárias relacionadas ao processo de extradição da deputada Carla Zambelli, presa na Itália nesta semana.

Zambelli está licenciada do mandato desde 5 de julho, por 127 dias, após fugir para a Itália no início de junho, onde foi presa na última terça-feira (29).

Em vídeo divulgado após a prisão, ela afirmou que não pretende voltar ao Brasil, mas que está disposta a cumprir pena na Itália.

A parlamentar foi condenada a dez anos de prisão em regime fechado pelo STF pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

‌



A deputada passará por uma audiência de custódia na sexta-feira (1º), na Itália. Conforme o advogado da parlamentar, Fabio Pagnozzi, informou ao R7, também foi protocolado um pedido para que ela responda em liberdade.

