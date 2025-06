Moraes manda PF ouvir Wajngarten e advogado de Bolsonaro por pressão sobre Cid Fabio Wajngarten e Paulo Bueno teriam tentado contato com mãe, mulher e filha de Cid para assumir defesa dele Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 25/06/2025 - 17h22 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h31 ) twitter

Paulo Bueno e Fabio Wajngarten devem prestar depoimento à PF Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.2.2024

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes deu cinco dias para a Polícia Federal ouvir os depoimentos de Fabio Wajngarten e Paulo Bueno após eles terem sido acusados pela família do tenente-coronel Mauro Cid de fazer pressão para influenciar a defesa dele ou interferir no acordo de colaboração premiada que firmou com a Justiça. O R7 tenta contato com os dois. O espaço segue aberto para manifestação.

Wajngarten é ex-advogado de Bolsonaro, enquanto Bueno defende o ex-presidente na ação penal por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Moraes determinou o depoimento dos dois após Cid apresentar à Polícia Federal documentos com declarações da mãe, da mulher e da filha de supostas “investidas” de Wajngarten e Bueno sobre elas.

Além dos documentos, a defesa de Cid entregou à PF o celular da filha do tenente-coronel e uma autorização para acesso aos dados pela corporação.

Segundo o ministro do STF, a conduta de Wajngarten e Bueno configura, em tese, a prática do delito de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Outro advogado que teria feito pressão sobre a família de Cid foi Luiz Eduardo Kuntz, que defende Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro réu no STF por tentativa de golpe de Estado.

‌



Wajngarten foi acusado de “intensa tentativa de falar com a família e com Mauro Cid, tanto através da filha como de sua esposa, Gabriela Ribeiro Cid”. Gabriela Ribeiro Cid e Agnes Barbosa Cid (mãe de Mauro Cid) também firmaram declarações sobre as “investidas realizadas por Luiz Eduardo Kuntz, Paulo Bueno e Fabio Wajngarten no sentido de acessar e conversar com Mauro César Barbosa Cid, bem como para assumir sua defesa técnica”.

De acordo com a família de Cid, Bueno teria acompanhado Kuntz em eventos na Hípica de São Paulo, onde cercaram a mãe do militar no sentido de demover a defesa então constituída por ele.

