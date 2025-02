Justiça anula condenação de Fabio Wajngarten na Comissão de Ética Para o magistrado, processo administrativo não se desenrolou conforme os regramentos para assegurar ampla defesa Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 20/01/2025 - 18h44 (Atualizado em 20/01/2025 - 19h48 ) twitter

PF alega atuação para ocultar bens recebidos por ex-presidente Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03.05.2023

O juiz Paulo Ricardo de Souza Cruz, da 5ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou a anulação de um processo da Comissão de Ética Pública da Presidência da República contra Fabio Wajngarten, ex-secretário especial da Comunicação no governo de Jair Bolsonaro. Ele era acusado de infração ética por supostamente utilizar recursos públicos para pagar uma passagem aérea da esposa dele.

Para o magistrado, o processo administrativo não se desenrolou conforme os regramentos para assegurar a efetiva ampla defesa e o contraditório. Além disso, o juiz afirmou que o ex-secretário foi julgado sem a defesa dele ter sido notificada.

“Tal diligência, segundo consta dos autos, não fora realizada pela Comissão e, diante da inércia da autoridade impetrada em oferecer as devidas informações, o fato constitutivo do direito do autor mostra-se existente e não contestado”, disse.

O caso ocorreu após uma viagem oficial a São Paulo. A Comissão de Ética da Presidência da República aplicou a Wajngarten “censura ética”, aplicada em casos de infrações menos graves.