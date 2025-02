Na PF, saiba como Silvio Almeida confrontou as acusações de assédio

Alto contraste

Silvio Almeida foi demitido após denúncias de assédio sexual Antônio Cruz/Agência Brasil

O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida prestou depoimento por duas horas e meia nesta terça-feira (25) na Polícia Federal. Segundo o blog apurou, o ex-ministro confrontou as narrativas de acusação com provas, mensagens, fotografias e documentos.

O blog também conversou com fontes, que afirmaram que o ministro estava muito “seguro” e focou em fatos. Além disso, citou nomes de pessoas que precisarão ser ouvidas.

Procurada, a defesa de Silvio não quis se pronunciar. A defesa já havia pedido para adiar o depoimento porque não foi dado acesso à íntegra das oitivas realizadas, apenas transcrições. Mas a PF negou o pedido.

Almeida é investigado por suspeita de assédio e importunação sexual. Na semana passada, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça atendeu pedido da Polícia Federal e prorrogou o inquérito sobre o caso.

O ex-ministro saiu do governo em setembro do ano passado após denúncias de diversas mulheres virem à tona por meio da ONG Me Too, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O ex-ministro nega as acusações.

Na época, o presidente Lula disse que, diante das acusações, era insustentável a permanência dele no governo. Com a demissão dele, a pasta passou a ser comandada pela professora Macaé Evaristo.

No sábado (15), Silvio Almeida voltou às redes sociais e disse que vai retomar seus projetos.

