Caso Zambelli: Defensoria Pública recorre do fim de processo contra deputada no Supremo Ela foi condenada a dez anos de prisão em regime fechado pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 10/06/2025 - 11h40 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DPU recorre de fim de processo de Zambelli no Supremo Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12/06/2024

A DPU (Defensoria Pública da União) apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) um recurso contra a decisão da Primeira Turma que manteve a condenação e finalizou o processo contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP).

No último sábado (7), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão definitiva da deputada federal. Ela foi condenada a dez anos de prisão em regime fechado pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A parlamentar está com a DPU após decisão de Moraes de nomear um defensor em razão da defesa dela deixar o caso.

Na mesma decisão, Moraes determinou o trânsito em julgado e que o governo brasileiro formalize o pedido de extradição da parlamentar à Itália. Na semana passada, ela informou que deixou o Brasil para tratar questões de saúde e lutar pela liberdade de expressão.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo a DPU, ainda poderia haver um novo recurso, que são os chamados embargos de declaração, tipo de recurso que questiona alguma obscuridade no julgamento.

“Não se ignora a complexidade da situação em exame, todavia, segue sendo imperiosa a observância escorreita das garantias fundamentais da acusada, ora embargante, como há de ser para todos/as os/as acusados/as em processos criminais”, disse a DPU.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp