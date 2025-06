Lula diz que Brasil continuará pressionando países ricos a cumprirem metas climáticas Fala, feita durante a Cúpula Brasil-Caribe, faz referência ao envio de metas ambientais estabelecidas pelo Acordo de Paris Brasília|Edis Henrique Peres e Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 13/06/2025 - 14h55 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula se encontrou nesta sexta-feira com líderes do Caribe Ricardo Stuckert / PR - 13.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (13) que o Brasil seguirá pressionando a entrega de metas climáticas por países ricos. A fala, feita durante a Cúpula Brasil-Caribe, faz referência ao envio de metas ambientais, estabelecidas pelo Acordo de Paris, que deve ser atualizada pelas nações.

“Seguiremos exigindo dos países ricos metas ambiciosas de redução das emissões de financiamento robusto para ações de mitigação, adaptação e compensação por perdas e danos”, disse o petista.

Durante o evento, o presidente anunciou, ainda, que terá uma ampliação logística visando ligar países do Caribe e América do Sul. A medida, segundo ele, é essencial para o crescimento do comércio.

“A interligação logística é essencial para o crescimento do comércio, dinamização das cadeias de valor e a expansão dos investimentos da região. Uma das cinco rotas de integração sul-americana, impulsionada pelo Brasil, vai nos ligar ao Caribe via Guiana e Suriname”, disse.

‌



Mais cedo, Lula anunciou o aporte de US$ 5 milhões para o Fundo Especial de Desenvolvimento do CDB (Banco de Desenvolvimento do Caribe).

Além disso, o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) deve doar R$ 1,6 bilhões em recursos para a recuperação do Haiti.

‌



Acordos

Na ocasião, foram assinados alguns acordos entre o Brasil e países caribenhos. Entre eles, com a República Dominicana, que estabelece um acordo de cooperação entre o Instituto Rio Branco do Itamaraty e Instituto de Ensino Superior de Relações Consulares da República Dominicana, visando o intercambio de alunos e boas práticas.

Uma parceria entre o governo brasileiro e o de Barramas firma um acordo cooperação técnica entre as nações, com vistas a cooperação entre os países. Um acordo sobre serviços aéreos também foi assinado com o governo de Barbados.

‌



Integração Brasil-Caribe

O encontro faz parte da retomada da agenda de aproximação com a região do Caribe. Estavam na cerimônia líderes dos países da Caricom (Comunidade do Caribe), de Cuba e da República Dominicana. Também participaram representantes de organismos regionais, como o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Associação dos Estados do Caribe.

Os líderes debateram segurança alimentar, mudanças do clima, transição energética, gestão de riscos de desastres e conectividade. Além disso, eles ressaltaram a importância de uma união entre América do Sul e Caribe.

1. Presidente da República Dominicana, Luis Abinader

2. Presidente da Guiana, Irfaan Ali

3. Presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, Fritz Jean

4. Vice-Presidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa

5. Primeiro-Ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne

6. Primeiro-Ministro das Bahamas, Philip Davis

7. Primeira-Ministra de Barbados, Mia Mottley

8. Primeiro-Ministro de Santa Lúcia, Philip J. Pierre

9. Ministro dos Negócios Estangeiros de São Cristóvão e Névis, Denzil Douglas

10. Presidente do Senado da Jamaica, Thomas Tavares Finson

11. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Exterior de São Vicente e Granadinas, Frederick Stephenson

12. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Granada, Jospeh Andall

Após a reunião, o Brasil oferece um almoço com apresentação cultural.

Já no período da tarde, Lula terá quatro reuniões bilaterais: encontro bilateral com o Presidente da Guiana, Irfaan Ali; encontro bilateral com o Presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, Fritz Jean; encontro bilateral com o Presidente da República Dominicana, Luis Abinader; e encontro bilateral com a Primeira-Ministra de Barbados, Mia Mottley

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp