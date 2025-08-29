Moraes revoga tornozeleira em Do Val e libera salário, bens e redes sociais Ministro, porém, manteve apreensão dos passaportes do parlamentar além da proibição de deixar o Brasil Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/08/2025 - 19h53 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O senador foi submetido a medidas cautelares após descumprir restrições em inquérito sobre obstrução de Justiça Waldemir Barreto/Agência Senado - 12/08/2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes revogou, na quinta-feira (28), o uso da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val (Podemos-MG).

Na determinação, o magistrado ainda estabeleceu fim do recolhimento domiciliar noturno ao senador e desbloqueou as redes sociais, o salário e os bens do parlamentar, que usava a tornozeleira desde 4 de agosto.

Moraes justificou a ação com base no pedido de afastamento temporário do mandato de Do Val, que tirou licença médica, apresentando laudo “que comprova a necessidade de afastamento da função parlamentar para tratamento de sua saúde”.

Segundo Moraes, uma vez afastado do mandato, Do Val não pode mais “influenciar na investigação criminal ou na aplicação da lei penal”.

‌



No pedido de afastamento, Do Val ainda manifestou respeito à democracia. “Inicialmente, quero externar o meu respeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições brasileiras de todos os Poderes da República. Sempre acreditei, e continuo acreditando, que a Constituição é, e deve ser, o norte que orienta a atuação dos homens públicos”, alegou.

O pedido de licença foi encaminhado pela Advocacia-Geral do Senado com um pedido para recorrer das cautelares aplicadas ao senador.

‌



O ministro, porém, manteve a apreensão dos passaportes do senador e a proibição de deixar o Brasil. Além disso, fixou multa de R$ 20 mil por publicação consideradas desinformativas ou atacando às instituições democráticas.

Em nota, a defesa do senador afirmou que “recebeu com satisfaçao a decisão” de Moraes.

‌



“Desde o início, manteve-se a convicçao de que tais medidas eram desproporcionais e afrontavam a Constituição Federal, atingindo não apenas o senador, mas também o livre exercício do mandato outorgado pelo povo do Espírito Santo”, alegaram os advogados Iggor Dantas e Fernando Storto.

“A atuação o técnica e responsável da Advocacia do Senado Federal em conjunto com esta defesa foi essencial para resguardar as prerrogativas parlamentares, que jamais poderiam ter sido limitadas sem fundamento sólido”, prosseguiram.

Entenda

Em 4 de agosto, Do Val foi alvo de operação da Polícia Federal e passou a usar tornozeleira eletrônica por determinação de Moraes.

O senador foi submetido a medidas cautelares após descumprir restrições anteriores no âmbito da investigação sobre a possível atuação dele para obstruir investigações da PF e incitar crimes contra delegados e ministros do STF.

Em julho, do Val viajou aos EUA usando passaporte diplomático mesmo com ordem judicial de apreensão.

Apesar da impossibilidade de usar as redes anteriormente, em 22 de agosto, o senador fez uma live em seu canal no YouTube exibindo a tornozeleira.

Na live, que durou pouco mais de uma hora, o senador fez diversas críticas, xingou Moraes de “m...” e mostra o equipamento de monitoramento eletrônico, alegando que não é “bandido” para usar tal objeto.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp