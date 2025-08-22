Usando tornozeleira, Marcos do Val faz live e descumpre medidas cautelares No vídeo, o senador faz diversas críticas e xinga Moraes Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 19h50 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h50 ) twitter

O parlamentar viajou aos EUA em julho com passaporte diplomático Reprodução/YouTube - 22/08/2025

Alvo de restrições por medidas cautelares impostas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) fez uma live, nesta sexta-feira (22), em seu canal no YouTube.

A ação do senador demonstra descumprimento de medidas cautelares, pois ele está proibido de usar as redes sociais. Na gravação, Do Val ainda exibe a tornozeleira eletrônica, instalada em 4 de agosto.

A live durou pouco mais de uma hora e, até a publicação desta reportagem, estava com mais de 13 mil visualizações e quase 360 comentários.

No vídeo, o senador faz diversas críticas, xinga Moraes de “merda” e mostra o equipamento de monitoramento eletrônico, alegando que não é “bandido” para usar tal objeto.

Em 4 de agosto, Do Val foi alvo de operação da Polícia Federal e passou a usar tornozeleira eletrônica por determinação de Moraes.

O senador foi alvo das medidas cautelares após descumprir restrições anteriores no âmbito da investigação sobre a possível atuação dele para obstruir investigações da PF e incitar crimes contra delegados e ministros do STF.

Em julho, o senador viajou aos EUA usando passaporte diplomático mesmo com ordem judicial de apreensão.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), chegou a dizer que a Casa iria recorrer da imposição das cautelares.

Além disso, o procurador do Senado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), deve apresentar à Mesa Diretora da Casa um pedido para suspender o mandato de Do Val por seis meses.

