Governo reduz projeção para crescimento da economia em 2026 e prevê alta de 2,44%

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Projeção do PIB para 2026 é de crescimento de 2,44%, abaixo da estimativa anterior de 2,5%.

Inflação oficial (IPCA) prevista para 3,6% no próximo ano, acima da meta de 3%.

Taxa Selic deve encerrar 2026 com média de 13,11%, revisada para cima em relação à LDO.

Preço médio do barril de petróleo estimado em US$ 64,93 e aumento de 10,51% na massa salarial nominal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Equipe econômica de Haddad apresentou proposta de Orçamento para 2026 José Cruz/Agência Brasil - 28.8.2025

Enviado ao Congresso Nacional na noite desta sexta-feira (29), o projeto do Orçamento do próximo ano teve alterações em relação às estimativas de crescimento econômico na comparação com os parâmetros da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que tramita desde abril.

A projeção de aumento do PIB (Produto Interno Bruto), a soma dos bens e serviços produzidos pelo país, em 2026 foi reduzida de 2,5%, na LDO, para 2,44% no PLOA (Projeto de Lei Orçamentária).

A previsão para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), usado como índice oficial de inflação, subiu, de 3,5% para 3,6% para o próximo ano.

Outros parâmetros também foram revisados. A proposta do Orçamento prevê que a taxa Selic (juros básicos da economia) encerrará 2026 com média de 13,11% ao ano, contra projeção de 12,56% ao ano que constava na LDO. A previsão para o dólar médio caiu de R$ 5,97 para R$ 5,76.

Em relação ao IPCA, índice oficial de inflação, a projeção para o próximo ano está acima do centro da meta contínua de 3% definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

Como o conselho determina uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, a inflação poderá ficar entre 1,5% e 4,5% no próximo ano sem resultar em descumprimento da meta. Em julho, o IPCA acumulado em 12 meses estava em 5,23%, acima do teto da meta.

O texto enviado ao Congresso estima o preço médio do barril do petróleo (usado para estimar receitas da União com royalties) em US$ 64,93 no próximo ano e crescimento de 10,51% na massa salarial nominal.

