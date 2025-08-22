Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo Ministro do STF disse que ‘Judiciário vassalo’ não é independente Brasília|Da Agência Brasil 22/08/2025 - 18h55 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h01 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Brasil possui um histórico de golpismo.

Durante evento no Rio, ele defendeu a independência do Poder Judiciário, apesar de pressões e ataques.

Moraes é relator de investigações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com julgamento previsto para setembro.

Recentemente, sofreu sanções dos EUA por sua atuação, mas seu impacto é considerado reduzido. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo Moraes, 'o Judiciário é independente e corajoso' Rosinei Coutinho/STF - 14.8.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes disse nesta sexta-feira (22) que o Brasil tem um “histórico de golpismo”. Relator das ações penais sobre a trama golpista ocorrida no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Moraes participou um evento com empresários no Rio de Janeiro.

Durante a palestra, o ministro fez um histórico sobre a redemocratização do país desde a promulgação da Constituição de 1988 e disse que, apesar do histórico de golpes de Estado no Brasil, o Poder Judiciário se mantém independente.

Na avaliação dele, estabilidade democrática não significa tranquilidade, mas contar com os mecanismos constitucionais para garantir a normalidade democrática.

“Apesar de todos os ataques, nós mantivemos o Poder Judiciário independente no Brasil, um Poder Judiciário independente e respeitado. O respeito se dá pela independência. Judiciário vassalo, covarde, que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é independente”, afirmou.

‌



Moraes também disse que a “impunidade, a omissão e covardia” nunca deram certo em nenhum país do mundo.

“O Judiciário é independente e corajoso. Ataques podem continuar de dentro ou de fora. Juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão, faça outra coisa na vida. O Judiciário cresce na pressão”, completou.

‌



Moraes é o relator de diversas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, como a ação penal do núcleo 1 da trama golpista, que será julgada pelo Supremo a partir de 2 de setembro.

O ministro também é alvo de aliados de Bolsonaro, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs sanções pessoais a ministros do STF, além de tarifas de 50% para produtos brasileiros exportados para o mercado americano.

‌



Lei Magnitsky

No mês passado, os Estados Unidos anunciaram sanções financeiras contra Moraes, com base na Lei Magnitsky, norma americana que prevê a aplicação de restrições para quem é considerado violador de direitos humanos.

A lei prevê o bloqueio de contas bancárias, ativos e aplicações financeiras nos Estados Unidos, a proibição de transações com empresas americanas que estão no Brasil, além do impedimento de entrada no país.

Apesar das sanções, a medida teve impacto reduzido. Moraes não tem bens nem contas em bancos sediados nos EUA. O ministro também não tem o costume de viajar para os Estados Unidos.

