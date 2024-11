Morre José Botafogo Gonçalves, diplomata e ex-ministro da Indústria, aos 89 anos Diplomata, que foi ministro de FHC, deixa a esposa, três filhos e sete netos Brasília|Do Estadão Conteúdo 09/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 09/11/2024 - 15h46 ) twitter

Gonçalves começou na carreira diplomática em 1960 JOEDSON ALVES/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.04.1997

O diplomata e ex-ministro da Indústria José Botafogo Gonçalves morreu nessa sexta-feira (8) aos 89 anos, no Rio de Janeiro (RJ). Nascido em Belo Horizonte (MG), Gonçalves era graduado ciências jurídicas e sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). Por um breve período, entre 1998 e 1999, foi ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Atualmente, era vice-presidente emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri). ”Lamentamos profundamente e expressamos nossas condolências à família, amigos e colegas do embaixador”, declarou a organização em nota.

Gonçalves começou na carreira diplomática em 1960. Ele ocupou o cargo de embaixador na Argentina de 2002 a 2004 e de embaixador especial de assuntos do Mercosul. Além disso, atuou nas embaixadas do Brasil em Moscou, Roma, Santiago, Paris e Bonn.

Em 1983, integrou a delegação responsável por renegociar a dívida externa brasileira e, entre 1985 e 1987, foi vice-presidente de Relações Externas do Banco Mundial, em Washington.

O diplomata deixa a esposa, Susana, os filhos Frederico, Rodrigo e Luciana, e sete netos.

”O ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, e a secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, em nome do Itamaraty, expressam à família e aos muitos amigos e amigas do embaixador José Botafogo Gonçalves as mais sentidas condolências”, disse o ministério, também por meio de nota.