Motorista atropela pessoas após tradicional samba de Brasília Ele ainda teria esfaqueado uma pessoa; caso aconteceu na Vila Planalto Brasília|Do R7 09/02/2025 - 22h12 (Atualizado em 09/02/2025 - 23h45 )

Um motorista avançou sobre várias pessoas na Vila Planalto, no Distrito Federal, na noite de sábado (8). Ele ainda teria esfaqueado uma delas. O caso aconteceu após o tradicional samba da Tia Zélia. O público saía do samba na direção do bar do Teles, a cerca de 400 metros de distância, para um “after”, quando o motorista teria avançado com o carro nas pessoas.

Imagens mostram o momento em que o carro avança para cima da multidão que estava no meio da rua. Uma pessoa que estava no local relatou que o carro avançou nos presentes e que vários ficaram machucados. “Geralmente as pessoas ficam no meio da rua, e tudo bem, carnaval, a galera passa no meio. Um carro passou, simplesmente, atropelando todo mundo”, relatou. “A gente não sabe o que aconteceu. A pessoa totalmente na maldade”, afirmou.

Segundo a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), uma pessoa foi esfaqueada e uma outra atropelada. Elas foram levadas ao Hospital de Base conscientes e orientadas. Ainda de acordo com a corporação, todas as viaturas da PM foram acionadas para procurar o suspeito e não se sabe a motivação para o crime. Até o momento, ele não foi localizado. O CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) também não soube informar o estado das vítimas. A PCDF (Polícia Civil do DF) foi procurada, mas não deu mais informações.

O restaurante Tia Zélia se solidarizou com o bar do Teles e com as vítimas do atropelamento. “É inaceitável e criminoso que alguém cometa qualquer ato contra a vida de outras pessoas. Episódios como esse não têm qualquer relação com ambientes em que todos se encontram para confraternizar e se divertir”, disse pelas redes sociais.

