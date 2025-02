PMDF divulga processo seletivo para Prestação de Tarefa por Tempo Certo Processo seletivo tem como público-alvo policiais militares veteranos, que se encontrem na reserva remunerada Brasília|Do R7 09/02/2025 - 20h52 (Atualizado em 09/02/2025 - 20h52 ) twitter

Inscrições podem ser feitas a partir de segunda agencia brasilia

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) abriu o processo seletivo simplificado para Prestação de Tarefa por Tempo Certo. Ao todo, são 92 vagas disponíveis.

O processo seletivo tem como público-alvo policiais militares veteranos, que se encontrem na reserva remunerada. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (10) até às 19h do dia 24 deste mês. É preciso anexar, em formato PDF, a documentação exigida no edital.

O policial militar nomeado para a PTTC continuará na inatividade. Além disso, terá direito adicional de férias anual, décimo-terceiro salário anual e auxílio-alimentação mensal.

As inscrições podem ser feitas por aqui.