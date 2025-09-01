Motta diz que anistia a presos do 8 de Janeiro será analisada ‘no momento certo’
Texto está em comissão especial desde o fim de 2024
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, nesta segunda-feira (1°), que o projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro será votado “no momento certo”.
A declaração ocorreu durante a 14° edição do Fórum Nordeste, em Recife (PE).
“Vamos continuar discutindo. Respeitamos os partidos e as pautas que os partidos trazem e com muita serenidade procuramos decidir a favor de pautas que possam dialogar com o momento, mas acima de tudo com a necessidade do país. Vamos continuar tratando a pauta com o respeito devido e, no momento, certo vamos deliberar sobre esse assunto”, afirmou Motta.
Na ocasião, o presidente da Câmara também comentou sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com o foro privilegiado a políticos.
As duas pautas são pleitos da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados.
No início de agosto, o grupo chegou a ocupar os plenários da Câmara e do Senado em protesto pedindo que as duas propostas entrem na pauta.
Eles desocuparam os locais sob promessa de lideranças partidárias de que as duas matérias seriam analisadas pela Câmara, o que não aconteceu até o momento.
No caso da anistia, os entraves estão relacionados ao texto. Enquanto a oposição quer uma anistia ampla e irrestrita, líderes do centrão temem que o relatório beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe.
Parada em uma comissão especial, que ainda não foi instalada, desde o fim de 2024, o texto ainda não tem um relator.
Perguntas e Respostas
Qual é a posição de Hugo Motta sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro?
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que o projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro será votado “no momento certo”.
Onde e quando foi feita essa declaração?
A declaração foi feita durante a 14ª edição do Fórum Nordeste, em Recife (PE), no dia 1º de agosto.
O que Motta disse sobre a discussão da pauta?
Motta mencionou que a discussão continuará com respeito às pautas apresentadas pelos partidos e que a decisão será tomada de forma serena, considerando as necessidades do país.
Quais são as outras pautas mencionadas por Motta?
Além da anistia, Motta também comentou sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com o foro privilegiado para políticos.
Qual foi a reação da oposição em relação a essas pautas?
A oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a ocupar os plenários da Câmara e do Senado em protesto, exigindo a análise das duas propostas. Eles desocuparam os locais após promessas de que as matérias seriam analisadas, o que ainda não ocorreu.
Quais são os entraves relacionados ao projeto de anistia?
Os entraves estão ligados ao texto da proposta. A oposição busca uma anistia ampla e irrestrita, enquanto líderes do centrão temem que o relatório beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no STF por tentativa de golpe.
Qual é a situação atual do projeto de anistia?
O projeto está parado em uma comissão especial que ainda não foi instalada desde o fim de 2024 e ainda não possui um relator designado.
