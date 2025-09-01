Motta diz que anistia a presos do 8 de Janeiro será analisada ‘no momento certo’ Texto está em comissão especial desde o fim de 2024 Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 15h59 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hugo Motta afirma que projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro será analisado 'no momento certo'.

A proposta está parada em uma comissão especial que não foi instalada desde o fim de 2024.

A oposição pede anistia ampla, mas há receios sobre benefícios ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Protestos aconteceram na Câmara e Senado, mas as pautas ainda não foram votadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Presidente da Câmara disse respeitar as pautas que os partidos trazem Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 28/08/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, nesta segunda-feira (1°), que o projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro será votado “no momento certo”.

A declaração ocorreu durante a 14° edição do Fórum Nordeste, em Recife (PE).

“Vamos continuar discutindo. Respeitamos os partidos e as pautas que os partidos trazem e com muita serenidade procuramos decidir a favor de pautas que possam dialogar com o momento, mas acima de tudo com a necessidade do país. Vamos continuar tratando a pauta com o respeito devido e, no momento, certo vamos deliberar sobre esse assunto”, afirmou Motta.

Na ocasião, o presidente da Câmara também comentou sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com o foro privilegiado a políticos.

‌



As duas pautas são pleitos da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados.

No início de agosto, o grupo chegou a ocupar os plenários da Câmara e do Senado em protesto pedindo que as duas propostas entrem na pauta.

‌



Eles desocuparam os locais sob promessa de lideranças partidárias de que as duas matérias seriam analisadas pela Câmara, o que não aconteceu até o momento.

No caso da anistia, os entraves estão relacionados ao texto. Enquanto a oposição quer uma anistia ampla e irrestrita, líderes do centrão temem que o relatório beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe.

‌



Parada em uma comissão especial, que ainda não foi instalada, desde o fim de 2024, o texto ainda não tem um relator.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual é a posição de Hugo Motta sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro?

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que o projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro será votado “no momento certo”.

Onde e quando foi feita essa declaração?

A declaração foi feita durante a 14ª edição do Fórum Nordeste, em Recife (PE), no dia 1º de agosto.

O que Motta disse sobre a discussão da pauta?

Motta mencionou que a discussão continuará com respeito às pautas apresentadas pelos partidos e que a decisão será tomada de forma serena, considerando as necessidades do país.

Quais são as outras pautas mencionadas por Motta?

Além da anistia, Motta também comentou sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com o foro privilegiado para políticos.

Qual foi a reação da oposição em relação a essas pautas?

A oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a ocupar os plenários da Câmara e do Senado em protesto, exigindo a análise das duas propostas. Eles desocuparam os locais após promessas de que as matérias seriam analisadas, o que ainda não ocorreu.

Quais são os entraves relacionados ao projeto de anistia?

Os entraves estão ligados ao texto da proposta. A oposição busca uma anistia ampla e irrestrita, enquanto líderes do centrão temem que o relatório beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no STF por tentativa de golpe.

Qual é a situação atual do projeto de anistia?

O projeto está parado em uma comissão especial que ainda não foi instalada desde o fim de 2024 e ainda não possui um relator designado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp