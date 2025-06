Motta diz que vai se reunir com Haddad para tratar sobre aumento do IOF Presidente da Câmara deu dez dias para governo apresentar alternativas à medida Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 17h42 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 02/06/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), vai se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira (2) para tratar sobre as medidas alternativas ao aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre algumas operações, segundo apurou o R7. O encontro também vai contar com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A reunião será na Residência Oficial da Câmara.

Motta explicou que trabalha para que uma solução ao decreto que aumentou o IOF seja divulgada nos próximos dias. Na semana passada, Motta, Alcolumbre e Haddad estiveram reunidos para discutir o tema. Após o encontro, Motta disse que o governo teria dez dias para apresentar uma alternativa.

O Congresso espera a revogação integral do decreto, mas o governo nega que vá agir nesse sentido. Nesta segunda, Haddad disse que o impasse deve ser resolvido nesta semana e defendeu um conjunto de “ações estruturantes” no lugar de ajustes pontuais.

Para Haddad, o decreto do IOF abriu espaço para uma agenda de debate mais ampla sobre cortes nos gastos públicos.

‌



Motta tem defendido uma reforma administrativa como alternativa para o governo federal economizar recursos públicos. Ele diz que a medida é melhor do que aumentar impostos, a exemplo da medida do IOF.

Antes do encontro com Haddad na semana passada, Motta chamou o decreto de “infeliz” e disse que a Câmara trabalha para avançar em pautas positivas para o Brasil, entre elas a reforma administrativa.

‌



Mudanças no IOF feitas pelo governo Luce Costa/Arte R7

Entenda

Em 22 de maio, o governo anunciou um decreto para aumentar o IOF de algumas transações financeiras. No mesmo dia, contudo, o Ministério da Fazenda recuou em trechos do decreto por “necessidade técnica”, mas a maior parte da medida foi mantida.

Em 23 de maio, o governo publicou outro decreto que mantém em zero a alíquota do IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. O texto original da medida, contudo, previa um aumento de 3,5% para essa operação.

‌



O decreto também mantém em 1,1% a alíquota sobre remessas para o exterior destinadas a investimentos — esse valor também subiria para 3,5% antes do recuo do governo. O aumento na taxação do IOF foi apresentado entre as medidas de revisão do Orçamento de 2025.

Com o recuo, o governo estuda outras formas de compensar o bloqueio, com o corte de outras despesas ou com o anúncio de novas medidas de arrecadação. Em paralelo, congressistas trabalham para derrubar o aumento do IOF com um projeto de decreto de legislativo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp