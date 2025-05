Aumento do IOF sem aval do Congresso é ‘usurpação’, diz Alcolumbre, que promete reação Presidente do Senado disse que Congresso tem o direito de votar medida para derrubar validade de decreto do governo Brasília|Do R7 28/05/2025 - 20h25 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h29 ) twitter

Alcolumbre disse que Congresso tem direito de barrar decreto Andressa Anholete/Agência Senado - 28.5.2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), criticou nesta quarta-feira (28) o decreto do governo federal que aumentou as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre uma série de operações. Segundo ele, a medida representou uma usurpação sobre as atribuições do Congresso Nacional. Além disso, Alcolumbre afirmou que o parlamento tem o direito de votar uma proposta para derrubar o decreto.

“Que esse exemplo do IOF dado pelo governo federal seja a última daquelas decisões tomadas pelo governo tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. Como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu vou defender todas as atribuições estabelecidas na Constituição”, disse o presidente do Senado durante sessão no plenário.

Mudanças no IOF feitas pelo governo Luce Costa/Arte R7

Alcolumbre disse que “cada Poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós vamos aceitar que um Poder possa interferir em outro Poder”.

O senador destacou que, com relação ao IOF, o governo poderia ter buscado o diálogo e a conciliação, mas optou por uma “decisão unilateral”.

“Fizeram e tomaram uma decisão unilateral que dá o direito do parlamento tomar uma decisão unilateral de colocar em votação o projeto de decreto legislativo [para derrubar o decreto]”, afirmou.

Alcolumbre acrescentou que conversa “fortemente” com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre esse assunto para tomar uma decisão que seja “mais adequada” e “mais produtiva” para o Brasil.

