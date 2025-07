Mulher é esfaqueada no Aeroporto de Brasília nesta terça; suspeito fugiu do local Vítima tinha 44 anos e vivia em situação de rua; suspeito fugiu do local, mas já foi identificado pela Polícia Civil Brasília|Do R7, em Brasília 22/07/2025 - 13h01 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h01 ) twitter

Caso ocorreu na madrugada desta terça-feira Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Uma mulher foi esfaqueada na área externa do Aeroporto Internacional de Brasília na madrugada desta terça-feira (22). A vítima tem 44 anos e vive em situação de rua. No momento do crime, o suspeito fugiu do local, mas já foi identificado.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a mulher foi esfaqueada por um homem que, após o crime, fugiu do local em um veículo.

Em nota, o Aeroporto informou que, ao ser esfaqueada, a mulher procurou a equipe de segurança do terminal aéreo relatando ter sofrido uma tentativa de assassinato por um homem que também vivia em situação de rua.

A mulher recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Núcleo Bandeirante. O local do crime foi isolado para a perícia.

‌



A ocorrência foi registrada e, segundo a Polícia Civil, o suspeito e a vítima já são conhecidos pelas forças de segurança.

