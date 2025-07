DF tem alta nos casos de feminicídio em relação a 2024 Doze casos foram confirmados no 1º semestre de 2025, e outros dois estão sob investigação; recorde foi em 2023, com 30 crimes Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

Desde 2015, o Distrito Federal registrou 221 feminicídios Reprodução/Agência Brasília - Arquivo

Entre janeiro e julho deste ano, o Distrito Federal registrou 12 casos de feminicídio , com outros dois ainda sob análise. Esse número é maior que o contabilizado no mesmo período do ano passado, quando 10 crimes do tipo aconteceram. Desde 2015 — quando o crime foi tipificado — o DF já teve 221 episódios de feminicídio, com 215 confirmados e seis em análise.

O ano com mais feminicídios no Distrito Federal foi 2023, quando 30 mulheres foram mortas em razão do gênero. Antes disso, a maior marca era de 2019, com 29 crimes. Em 2020, houve redução de cerca de 40%, com 17 ocorrências. O número voltou a subir em 2021, chegando a 23, e caiu novamente em 2022, com 17.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) atribui essa oscilação nos números a fatores sociais. A subsecretária de Prevenção à Criminalidade, Regilene Rozal, afirma que o feminicídio é um crime de difícil prevenção por acontecer muitas vezes dentro de lares e em ambiente familiar.

“Tem esse viés social e cultural que não se muda da noite para o dia, mas é importante considerar que a proteção tem sido levada de forma mais ampla às mulheres que precisam ser atendidas, que estão em situação de violência”, relata.

Casos em 2025

Neste ano, abril e junho tiveram três casos de feminicídio cada, enquanto janeiro, fevereiro, março e maio registraram dois cada.

Até a data da publicação desta reportagem, nenhuma ocorrência tinha sido confirmada em julho.

Feminicídios registrados no Distrito Federal desde 2020 Luce Costa/Arte R7

Em 2024, janeiro foi o mês com a maior quantidade de casos (4), seguido de maio (3) e fevereiro, junho e julho, com um caso cada. No total, foram 22 feminicídios no DF no ano passado.

A SSP afirma que atua de forma constante para tentar prevenir a morte de mulheres por violência de gênero. Houve um aumento de 69% de mulheres atendidas pelo programa Viva Flor — que monitora vítimas e agressores — entre 2023 e 2024.

A quantidade de agressores monitorados também aumentou, indo de 230 para 301 (aumento de 31%).

Auxílio de mulheres

O Viva Flor é um sistema que opera em tempo integral, monitorando simultaneamente vítimas e agressores. Caso haja descumprimento das medidas protetivas, como aproximação indevida ou violação do equipamento, alertas são disparados automaticamente para a equipe de monitoramento, que avalia a situação e aciona o Centro de Operações da Polícia Militar para intervenção imediata.

Além dele, o GDF (Governo do Distrito Federal) implementou Passe Livre no transporte público para mulheres com medidas protetivas e em situação de acolhimento. Uma lei que concede auxílio financeiro às mulheres em situação de violência também foi aprovada.

Outro benefício existente é o pagamento do auxílio financeiro para órfãos do feminicídio por meio do programa Acolher Eles e Elas. No começo de julho, 181 crianças e adolescentes recebiam o benefício, pago mensalmente no valor de um salário mínimo (R$ 1.518).

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia: Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher: (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

Polícia Militar: Ligue 190

Núcleo de Gênero do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios): (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública: WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.

