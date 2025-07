Governo reconhece situação de emergência em 13 cidades afetadas por desastres climáticos Reconhecimento permite que municípios acessem recursos federais para ações emergenciais, como socorro, assistência e reconstrução Brasília|Do R7, em Brasília 21/07/2025 - 07h33 (Atualizado em 21/07/2025 - 07h43 ) twitter

Situação afeta 13 municípios brasileiros atingidos por desastres naturais Antonio Lima/SECOM - Arquivo

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu, por meio de portaria publicada nesta segunda-feira (21) no Diário Oficial da União, a situação de emergência em 13 municípios brasileiros atingidos por desastres naturais, como estiagem, seca e inundações.

A medida, formalizada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, permite que essas cidades tenham acesso a recursos federais para ações de resposta, assistência humanitária e reconstrução de áreas danificadas.

Segundo a Portaria nº 2.217, a maioria das ocorrências está relacionada à estiagem e à seca, fenômenos que têm afetado severamente a região Nordeste e parte da região Norte do país.

Municípios em situação de emergência

Confira a lista das cidades e os tipos de desastre reconhecidos:

‌



Inundação

Barreirinha (AM)

Estiagem

‌



Tanhaçu (BA)

Piripá (BA)

Boquira (BA)

Anagé (BA)

Brejo dos Santos (PB)

Dona Inês (PB)

Quixabá (PB)

Mãe D’Água (PB)

Caetés (PE)

Seca

São Fernando (RN)

Parelhas (RN)

Campo Grande (RN)

Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras desses municípios estão aptas a solicitar apoio financeiro e logístico ao governo federal para mitigar os impactos dos eventos climáticos. A portaria entrou em vigor na data da publicação.

