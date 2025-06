Defensoria Pública organiza mutirão com foco em pessoas idosas no DF Atendimentos jurídicos, sociais e de saúde serão oferecidos nesta sexta (13), com serviços gratuitos em diversas áreas Brasília|Do R7, em Brasília 12/06/2025 - 16h08 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trabalho da Defensoria Pública agora é com idosos em situação de vulnerabilidade DPDF/Divulgação/Arquivo

A DPDF (Defensoria Pública do Distrito Federal) realiza nesta sexta-feira (13), das 9h às 15h, a primeira edição do Defensoria Longevidade, ação dedicada à população idosa em situação de vulnerabilidade.

O evento será no Nuclão da instituição, no Setor Comercial Norte, próximo ao Hospital da Asa Norte.

A iniciativa reúne atendimentos jurídicos e sociais, orientações sobre saúde, moradia e mobilidade, além de serviços voltados à inclusão digital e ao fortalecimento da autoestima.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Organizações públicas e privadas participam da mobilização com oferta de atividades gratuitas para quem comparecer ao local.

‌



A programação inclui exames de DNA, emissão de documentos, renegociação de dívidas, vacinação, atendimento psicossocial, corte de cabelo, sessões de auriculoterapia, entre outros. Estão previstas também ações educativas e distribuição de vouchers para cinema e exames laboratoriais.

Olhar ampliado ao idoso

A subdefensora pública-geral Emmanuela Saboya, coordenadora da iniciativa, destaca a importância de enxergar o envelhecimento com um olhar ampliado, incluindo não só o acesso à justiça, mas também medidas voltadas à qualidade de vida e ao reconhecimento da cidadania.

‌



“A proposta do evento vai além da prestação de serviços jurídicos, contribuindo para o bem-estar da pessoa idosa com ações voltadas à autoestima, à inclusão social e à valorização de sua cidadania. É um olhar ampliado sobre os direitos da longevidade”, apontou Saboya.

Paralelamente, a DPDF participou na última quarta-feira (11) de ação em Brazlândia, alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho.

‌



A atividade itinerante promoveu atendimento jurídico e psicossocial, palestras e distribuição de materiais informativos sobre o tema.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Defensoria voltadas ao público 60+, com foco no atendimento intersetorial e na articulação com outras políticas públicas do DF.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp