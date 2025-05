‘Não tem SMS’: ministro alerta para novos golpes e recomenda uso de aplicativo Governo também trabalha em atendimento presencial de aposentados e pensionistas, mas recomenda uso do Meu INSS Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 15/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h27 ) twitter

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, recomendou uso do 'Meu Inss' Saulo Cruz/Agência Senado - 15.05.2025

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, reforçou que o governo tem divulgado informações oficiais ligadas ao esquema de fraudes pagamentos de aposentados e pensionistas apenas pelo aplicativo Meu INSS, como forma de evitar novos golpes.

“O INSS não liga ou envia SMS para quem quer que seja”, disse. “Comunicação exclusiva pelo Meu INSS para evitarmos novos golpes”, completou.

Segundo Queiroz, beneficiários que não foram vítimas de desvios já foram notificados através do aplicativo, assim como orientações para casos detectados pela pasta.

A estimativa do ministério é de que as fraudes alcançaram mais de 9 milhões de aposentados, enquanto 27 milhões não foram vítimas de desvios.

O ministro também confirmou que o governo tem avaliado como prestar atendimento presencial aos aposentados e pensionistas, mas considerou que, atualmente, a maior parte dos processos já ocorre de forma on-line.

“91% de todos os acessos pelo INSS hoje em dia já são pelo Meu INSS”, afirmou o ministro. Queiroz também apontou que 7% dos beneficiados se comunicam pelo 135, enquanto 2% recorrem ao atendimento presenciais.

As declarações de Queiroz foram feitas a senadores na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, nesta quinta-feira (15).

O ministro também disse que a intenção do governo é resolver a situação de aposentados com rapidez, e que parte do reembolso — ligada ao mês de abril — cairá na conta de aposentados no próximo pagamento.

“Quero virar a página desse fato, ressarcir os aposentados, buscar os culpados e fazer com que nenhum aposentado ou pensionista seja prejudicado”, disse.

