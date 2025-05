‘Nossa relação é estratégica’, diz Lula sobre China Presidente está na China e chega em Brasília na quarta-feira Brasília|Do R7 13/05/2025 - 23h09 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula está em visita oficial à China Ricardo Stuckert / PR - 13.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o resultado da visita à China em coletiva de imprensa nesta terça-feira (13). Segundo ele, a relação entre os dois países “não é trivial”, e sim “estratégica”. Lula destacou que o comércio entre os dois países têm crescido nos últimos anos e que a meta é buscar um equilíbrio nas relações comerciais.

“A gente quer tudo que eles possam compartilhar conosco. A gente precisa aprender a trabalhar juntos”, disse. Lula rebateu às críticas de que o Brasil só exporta commodities e importa produtos de maior valor agregado. “Que bom que Deus nos deu um território que tudo que se planta dá, em qualquer época do ano”, destacou. Apesar disso, ele afirmou que a intenção é trocar conhecimento com os chineses para que o Brasil também possa exportar outros produtos.

Na entrevista, Lula também destacou a defesa do multilateralismo e o livre comércio, em crítica às políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que segundo ele “acha que tem o direito de taxar tudo, sem pedir licença, achando que é o dono do mundo”, afirmou sem citar o nome do norte-americano. “Tentar estabelecer o unilateralismo agora é no mínimo um equívoco que se está cometendo”, disse. Esta semana, porém,EUA e China anunciaram redução de taxas.

Após as críticas, Lula disse que não tem medo de retaliação dos Estados Unidos. “O Brasil não tem medo de competir com os EUA. Não temos medo de retaliação. O Trump toma as medidas que ele acha melhor para os Estados Unidos. E eu faço o mesmo com o Brasil. Espero que o Trump compreenda isso”, disse Lula.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp