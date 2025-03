Nota Legal: contribuintes devem regularizar dívidas até esta quarta para participar de sorteio Interessados podem parcelar dívidas pendentes em até 60 meses, caso não paguem à vista Brasília|Do R7, em Brasília 12/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h00 ) twitter

Sorteio será em 21 de maio Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Os contribuintes do Nota Legal que não estão habilitados e pretendem participar do sorteio do programa no Distrito Federal, previsto para 21 de maio, devem regularizar a situação fiscal até esta quarta-feira (12). Para realizar o processo, é preciso acessar o Portal Nota Legal, entrar em sua área restrita no menu “sorteio” e clicar na opção “sorteio eletrônico PNL-1° semestre de 2025″.

A Secretaria de Economia informou que está enviando e-mail para alertar as pessoas que não estão habilitadas por causa de pendências de débitos.

O contribuinte pode parcelar a dívida em até 60 meses, caso não pague à vista. O valor por parcela não pode ser inferior a R$ 221,20.

Sorteio de prêmios

O primeiro sorteio do ano distribuirá 12,6 mil prêmios, em valores que vão de R$ 100 a R$ 1 milhão. Para participar, o consumidor deve estar cadastrado no programa e ter emitido notas fiscais entre 1º de maio e 31 de outubro de 2024.

‌



Cada cupom fiscal dá direito a um bilhete, independentemente do valor da compra.

Veja a distribuição do prêmio:

1 prêmio de R$ 1 milhão;

2 prêmios de R$ 200 mil;

3 prêmios de R$ 100 mil;

4 prêmios de R$ 50 mil;

10 prêmios de R$ 10 mil;

30 prêmios de R$ 5.000;

50 prêmios de R$ 1.000;

500 prêmios de R$ 200;

12 mil prêmios de R$ 100.

