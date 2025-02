Nota Legal sorteia R$3,5 milhões em prêmio em 21 de maio deste ano; veja como participar Cronograma foi publicado nesta sexta-feira (7) no Diário Oficial do DF e prevê um sorteado com o prêmio de R$ 1 milhão Brasília|Do R7, em Brasília 07/02/2025 - 09h41 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sorteio este ano será o dobro do valor Geovana Albuquerque/Agência Brasília -

O sorteio do Programa Nota Legal 2025 vai acontecer este ano em 21 de maio. A data foi definida em publicação feita no Diário Oficial, nesta sexta-feira (7), e prevê a distribuição de R$ 3,5 milhões em prêmios. Ao todo, serão sorteados 12,6 prêmios, em valores de R$ 100 a R$ 1 milhão. Para participar, o consumidor deve ter feito o cadastro no site oficial do Nota Legal (acesse aqui), e pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais de pagamento. Outro requisito é não estar com débitos em aberto com a Receita do Distrito Federal.

Cada compra vale um bilhete para concorrer ao prêmio e o limite do sistema é de até 200 bilhetes mensais.

Veja distribuição do prêmio:

1 prêmio de R$ 1 milhão;

2 prêmios de R$ 200 mil;

3 prêmios de R$ 100 mil;

4 prêmios de R$ 50 mil;

10 prêmios de R$ 10 mil;

30 prêmios de R$ 5 mil;

50 prêmios de R$ 1 mil;

500 prêmios de R$ 200;

12 mil prêmios de R$ 100.

Ganhadores de 2024

Vale lembrar que os consumidores do Distrito Federal premiados no segundo lote do 2º sorteio do programa Nota Legal de 2024 devem indicar os dados bancários para receber os valores ganhos até o dia 14, na próxima sexta-feira. O valor será pago em até 60 dias após o fechamento do lote. É possível consultar o prêmio no portal do programa ( acesse aqui ).

‌



Segundo a Secretaria de Economia, os consumidores que tiveram bilhetes premiados nos lotes anteriores de 2024 já estão com o dinheiro na conta bancária. Os depósitos aconteceram nos dias 10 e 11 de janeiro deste ano para o primeiro lote, com o total de 5,8 mil indicações. O valor total pago foi de R$ 2,2 milhões.

Nos dias 29 e 30 de janeiro, foram pagos os valores das indicações do último lote do sorteio 1/2024, com um resíduo de 1.079 indicações e valor pago de R$ 134.800.