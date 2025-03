Novacap inicia obras de reforma e ampliação da Piscina de Ondas do Distrito Federal Vice-governadora do DF, Celina Leão informou que a Novacap já instalou o canteiro de obras e iniciou as demolições Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 10/03/2025 - 08h40 (Atualizado em 10/03/2025 - 08h40 ) twitter

Obras devem ficar prontas em 2026 Divulgação/Novacap - Arquivo

A Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) iniciou nesta segunda-feira (10) as obras de reforma e ampliação da Piscina de Ondas do Distrito Federal, onde será construído o novo complexo aquático do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, próximo ao estacionamento 7. A informação foi compartilhada nas redes sociais pela vice-governadora do DF, Celina Leão. “A Novacap instalou o canteiro de obras e iniciou as demolições da Piscina com Ondas”, contou.

Celina explicou que essa é a primeira etapa da obra, “necessária para transformar o local em um espaço de lazer moderno e democrático”. “Serão investidos cerca de R$ 18 milhões. É uma alegria ver esse projeto sair do papel para devolvermos mais esse importante símbolo da nossa cidade à população!”, afirmou.

Na última quinta-feira (6), o governo do DF publicou portaria que liberava R$ 9 milhões da Secretaria de Esporte e Lazer para a Novacap iniciar as obras. A reforma prevê a instalação de equipamentos e de brinquedos aquáticos, com piscina de ondas, rio lento e piscina infantil.

A Piscina de Ondas

A Piscina de Ondas foi o primeiro equipamento do tipo na América Latina e produzia ondas de até um metro de altura, anunciadas por uma sirene. Inaugurada em 1978, era opção de lazer para o público de Brasília nos anos 1980 e 1990, antes de ser desativada em 1997.

Depois de desativada e antes da pandemia de Covid-19, a Piscina de Ondas serviu de palco para festas e eventos culturais. Enquanto esteve em atividade, o espaço chegou a receber cerca de 10 mil pessoas nos fins de semana.