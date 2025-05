Operação de combate à violência infantil termina com 472 prisões em mais de 400 municípios Medida faz parte de Campanha Nacional de Mobilização para o Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes Brasília|Do R7, em Brasília 16/05/2025 - 10h45 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h49 ) twitter

Operação é realizada em várias regiões do país Divulgação / MJSP - arquivo

Uma operação de combate à violência infantil terminou com 472 presos em mais de 400 municípios do Brasil. Além disso, 147 menores de 18 anos foram apreendidos e 80 crianças e adolescentes foram resgatados. A medida faz parte da Operação Caminhos Seguros, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O balanço foi divulgado pela pasta nesta semana e faz parte da Campanha Nacional de Mobilização para o Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

As ações começaram em 30 de abril e seguem até 30 de maio. Ao todo, 45 mil agentes de segurança participam da operação em 421 cidades brasileiras. Os trabalhos, até agora, envolveram a fiscalização de mais de 8 mil locais e a abordagem de mais de 300 mil suspeitos. A operação atendeu 2,2 mil vítimas e fiscalizou 170 mil veículos.

Na operação, os policiais apreenderam 69 armas de fogo, mais de 29 toneladas de drogas e 152 materiais contendo pornografia infantil.

‌



O Ministério investe R$ 4 milhões em pagamento de diária para reforçar o efetivo policial e ampliar o alcance das ações.

Caminhos seguros

Esta é a quinta edição da Operação Caminhos Seguros que, de acordo com o diretor de Operações Integradas e de Inteligência, Rodney da Silva, além de ações repressivas aos crimes, promove campanhas e atividades educativas para conscientização da sociedade sobre os direitos da criança e do adolescente e a importância da denúncia.

‌



“A ação representa o compromisso firme do Estado brasileiro em proteger nossas crianças e adolescentes da violência e da exploração. Estamos unindo forças, de norte a sul do país, para garantir um futuro mais seguro e digno para a infância”, explicou.

Canais de denúncia

• Disque 100 - Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania;

‌



• Disque 125 - Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca);

• Disque 190 - Polícia Militar do DF;

• Disque 197 - Disque Denúncia da Polícia Civil do DF.

