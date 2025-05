Brasil livre da febre aftosa sem vacinação: confederação do agro comemora reconhecimento Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu o Brasil como um país livre da doença, que provoca grandes perdas na produção de leite e carne Brasília|Do R7, em Brasília 29/05/2025 - 11h44 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h35 ) twitter

Febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que acomete bovinos, caprinos e suínos Reprodução/Agência Brasil/Arquivo

A OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) oficializou o Brasil como um país livre da febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento internacional, anunciado nesta quinta-feira (29), reforça o compromisso de produtores rurais e do setor agropecuário com a sanidade dos rebanhos e foi comemorado pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

“O anúncio feito hoje, de que o Brasil é livre de aftosa sem vacinação, é um reconhecimento desse esforço. É uma grande conquista. Mais do que nunca, o Brasil pode vender carne, um produto de altíssima qualidade, para qualquer país do mundo”, afirmou presidente da CNA, João Martins.

Altamente contagiosa, a febre aftosa é uma doença viral que provoca grandes perdas na produção de leite e carne. Além disso, impede a comercialização de animais, seus produtos e subprodutos — tanto no mercado interno quanto no internacional.

Segundo Martins, o novo status sanitário é resultado de uma campanha de anos e de um esforço conjunto que envolveu pecuaristas, federações, sindicatos, estados, governos e políticas públicas voltadas à erradicação da doença no rebanho em todo o território nacional.

Para o vice-presidente da CNA, Gedeão Pereira, o reconhecimento representa um avanço significativo para a pecuária nacional, mas também amplia as responsabilidades dos setores público e privado, além do próprio produtor rural.

Comitiva de representantes do Sistema CNA/Senar acompanhou anúncio do novo status em Paris Reprodução/CNA - 29.5.2025

“Todo o setor de carne se beneficia desse progresso. Temos que cuidar do nosso rebanho ainda mais. O mercado internacional exige quantidade, rapidez e qualidade no fornecimento de alimentos”, declarou.

Ação conjunta

Segundo a CNA, o processo de retirada da vacinação foi conduzido de forma segura, com base na evolução dos estados quanto ao cumprimento de requisitos mínimos.

Durante os dez anos de execução do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, foram realizados estudos soroepidemiológicos que indicaram a ausência de circulação do vírus no país.

Presidente da CNA classificou conquista como "histórica" Reprodução/CNA - 29.5.2025

“A realização desses estudos é uma condição obrigatória para solicitar o reconhecimento de zona livre de febre aftosa sem vacinação junto à Organização Mundial de Saúde Animal”, explicou a entidade em nota.

Mesmo sem a vacinação, o Brasil continuará adotando ações rigorosas de vigilância e controle sanitário. Para a CNA, o papel dos pecuaristas e seus colaboradores segue fundamental, já que são eles os responsáveis por notificar o Serviço Veterinário Oficial em caso de suspeita da doença.

O que é a febre aftosa?

A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que acomete bovinos, búfalos, caprinos e suínos. Ela é causada por um vírus que provoca febre e o surgimento de aftas, principalmente na boca e nos cascos dos animais.

