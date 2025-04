Hungria diz que ataque biológico pode ter causado primeiro surto de febre aftosa do país em 50 anos Caso foi registrado no início de março em uma fazenda de gado no noroeste do país; Áustria e Eslováquia fecharam as fronteiras com o território húngaro

Mundo Record News|Do R7 11/04/2025 - 11h35 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share