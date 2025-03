Padilha quer Lula e Alckmin vacinados contra influenza para envolvê-los em campanha Ministro da saúde reforçou importância da imunização do chefe de Estado para a conscientização da população Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 21/03/2025 - 15h58 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h00 ) twitter

Padilha disse que campanha de vacinação será em 7 de abril Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da saúde, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira (21), que quer ter “o envolvimento direto do presidente da república e do vice” na campanha de vacinação contra a gripe. Segundo ele, a estratégia de imunização da pasta, é retomar o que já havia feito em outras oportunidades, enfatizando a importância da participação do chefe de Estado na conscientização da população.

Em coletiva de imprensa, ele afirmou que vai “retomar o que o SUS já sabia fazer”.

“Essa parceria forte com Estado e com município, fazer as divulgações das ações da vacina, ter o envolvimento direto do presidente da República e do vice-presidente na vacinação. Já fui ministro outras vezes, e sei o quanto no dia que a gente ia levar a vacina para o presidente, aumentava a procura pela vacina nas unidades de saúde”, declarou.

A distribuição das vacinas começou nesta sexta para 20 estados brasileiros. Ao todo, serão 67 milhões de doses distribuídas em março e abril. O público alvo inclui crianças de seis meses a seis anos, gestantes e idosos.

De acordo com Padilha, nesta primeira etapa, serão priorizadas as regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Já a região Norte será imunizada no segundo semestre, período que tem um aumento da transmissão do vírus.

A vacina de gripe estará disponível para a população durante o ano todo. Nesta quinta (27), o Ministério da Saúde adicionou o imunizante ao Calendário Nacional de Vacinação.