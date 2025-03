Mais da metade da população acredita que governo está pior do que o esperado, diz pesquisa Combate à inflação, controle e corte de gastos públicos e segurança são as áreas que concentram o maior índice de avaliação negativa Brasília|Do R7, em Brasília 21/03/2025 - 15h16 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h20 ) twitter

Percepção da população sobre o governo Lula está mais negativa do que na última pesquisa Ricardo Stuckert/PR/20.01.2025

A maioria dos brasileiros tem uma percepção mais negativa sobre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta sexta-feira (21). Segundo o instituto, 51% dos entrevistados afirmaram acreditar que o governo está pior do que esperavam. Em dezembro do ano passado, 41% demonstravam esta percepção.

A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 11 de março e tem um nível de confiança de 95%. Foram entrevistados 2.000 eleitores de 131 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento mostra que o combate à inflação, o controle e corte de gastos públicos e a segurança pública são as áreas que concentram o maior índice de avaliação negativa (ruim ou péssima), dentre as nove que foram avaliadas.

A área pior avaliada é o combate à inflação, considerada ruim ou péssima por 57% dos entrevistados, enquanto 23% consideram regular e 17% ótima ou boa. No levantamento anterior, eram 47%, 28% e 21%, respectivamente.

Em seguida, aparece o controle e corte de gastos públicos, com 53% dos entrevistados expressando que a atuação do governo é ruim ou péssima, 24% regular e 19% ótima ou boa. Na pesquisa anterior, 48% percebiam a atuação na área como ruim ou péssima, 25% regular e 21% ótima ou boa.

Já sobre a segurança pública, 50% dos brasileiros afirmaram que a atuação do governo Lula é ruim ou péssima (eram 45% na pesquisa de dezembro). Outros 25% consideraram regular, e 24% classificaram como ótima ou boa, ante 29% e 23% do levantamento anterior, respectivamente.

Desemprego e fome

Segundo a pesquisa, o combate ao desemprego também é uma das áreas com alta percepção negativa, com 45% dos respondentes avaliando a atuação do governo Lula negativamente, enquanto na última pesquisa este número era 38%. Por outro lado, na onda atual, 29% consideram regular e 25% ótima ou boa.

Outro fator de preocupação é a questão do combate à fome e pobreza, na qual 47% dos entrevistados avaliam negativamente as ações do governo federal, 25% consideram regular e 27% ótima ou boa.