Pagamentos do Bolsa Família de maio começam nesta segunda; veja o calendário

Pagamentos do Bolsa Família nesta mês vão até o dia 30 de maio Lyon Santos/MDS/Arquivo

Os pagamentos referentes ao mês de maio do Bolsa Família começam nesta segunda-feira (19). Beneficiários com o NIS (Número de Identificação Social) de final 1 serão os primeiros a receber.

Segundo o cronograma do governo, os depósitos seguem até o dia 30 de maio. Além disso, parte dos beneficiários também receberá os valores do Auxílio Gás.

O valor mínimo pago pelo programa é de R$ 600 por família, podendo haver acréscimos conforme a composição familiar. Um exemplo é o de famílias com bebês de até seis meses, que recebem um adicional de R$ 50 para garantir a alimentação da criança.

O pagamento acontece de acordo com o número final do NIS, presente no cartão do beneficiário Luce Alves/Arte R7

👨‍👩‍👧‍👦 Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda mensal por pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218.

Por exemplo: se apenas uma pessoa da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518) e a família é composta por sete pessoas, a renda por integrante é de R$ 216,85. Como esse valor está abaixo do limite, essa família tem direito ao benefício.

💳 Como receber?

Em primeiro lugar, é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), com os dados corretos e atualizados. Essa etapa é realizada nos postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).

É necessário apresentar o CPF ou o título de eleitor. Importante: mesmo estando inscrita no Cadastro Único, a família não entra automaticamente no Bolsa Família. Todos os meses, o programa identifica, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas e que começarão a receber o benefício.

💵 Como sacar?

Os beneficiários podem movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem. Nesse caso, não é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.

Para quem preferir sacar o valor, é possível utilizar o cartão virtual, disponível no aplicativo, em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários e nos caixas das agências da Caixa.

