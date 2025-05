Governo altera regras para beneficiários do Bolsa Família que excedem limite de renda Famílias poderão permanecer no programa por mais um ano com benefício reduzido Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 10h55 (Atualizado em 16/05/2025 - 10h55 ) twitter

Governo muda regras de transição para beneficiários que ultrapassam teto do Bolsa Família

O governo alterou as regras de transição para beneficiários do Bolsa Família que excedem o limite de R$ 218 de renda per capita. A partir de junho, essas famílias poderão continuar no programa por mais 12 meses, recebendo metade do valor do benefício. Essa extensão é válida desde que a renda per capita não ultrapasse R$ 706.

Anteriormente, o período de transição permitia que as famílias permanecessem no programa por até dois anos, também com uma redução de 50% no benefício. A mudança busca ajustar o suporte oferecido às famílias que têm um aumento de renda dentro dos novos limites estabelecidos.

