Partidos cobram Lula por declarações sobre EUA em meio às negociações por tarifaço Federação União Brasil e PP direcionaram críticas ao presidente e avaliaram que falas em convenção do PT 'podem agravar as tensões econômicas' Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 04/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h47 )

RESUMO DA NOTÍCIA Partidos Uni\u00e3o Brasil e Progressistas cobram Lula sobre declara\u00e7\u00f5es relacionadas aos EUA e ao d\u00f3lar.

Cr\u00edticas afirmam que falas do presidente podem agravar tens\u00f5es econ\u00f4micas com os Estados Unidos.

As declara\u00e7\u00f5es do PT em confer\u00eancia nacional foram consideradas prejudiciais para as negocia\u00e7\u00f5es tarif\u00e1rias.

Os presidentes dos partidos defendem o fortalecimento das relações comerciais com os EUA.

Declarações do presidente Lula foram criticadas por partidos por receio a tarifas Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Os partidos políticos União Brasil e Progressistas, que estão em processo de federação, citaram preocupação pelo tarifaço previsto pelos Estados Unidos ao Brasil e cobraram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por declarações ligadas ao país e ao dólar.

Por nota direcionada a Lula, divulgada nesta segunda-feira (4), as legendas afirmaram que declarações do comando do Planalto durante a conferência nacional do PT não contribuem com as negociações e “podem agravar as tensões econômicas” com os EUA.

A análise cita comparação do presidente que acusou os Estados Unidos de envolvimento a golpes e outra que cita intenção de emplacar comércio internacional com moedas alternativas ao dólar.

“Entendemos que tais posicionamentos, longe de contribuírem para a resolução da crise tarifária enfrentada pelo Brasil, podem agravar as tensões econômicas e diplomáticas com um parceiro comercial estratégico”, afirma trecho da posição.

O comunicado é assinado pelos presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, e também condena falas que possam prejudicar o Brasil nas negociações contra tarifas.

“Declarações inflamadas e a evocação de conflitos passados arriscam isolar o Brasil em um momento em que a cooperação internacional é essencial para superar os desafios econômicos globais”, diz a nota.

Os presidentes dos partidos ainda defendem que o governo federal busque fortalecer relações comerciais com os próprios Estados Unidos.

No domingo, Lula disse que tem um “limite” no que pode falar com os Estados Unidos, para não fazer posicionamentos que não sejam necessários nas negociações contra a taxação ao Brasil.

“Nessa briga que a gente está falando agora, com a taxação dos EUA, eu tenho limite de briga com o governo americano. Não posso falar tudo que acho que devo falar, tenho que falar o que é possível falar, o que é necessário“, afirmou Lula.

