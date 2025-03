PCDF prende dupla que se passava por servidores do Cras para aplicar golpe da cesta básica Outros duas pessoas estão foragidas; na primeira fase da operação, em fevereiro, quatro foram presos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/03/2025 - 09h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 09h45 ) twitter

Duas pessoas seguem foragidas PCDF/Divulgação -

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (25) quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra um grupo de pessoas que se passavam por servidores do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) para aplicar golpe da falsa cesta básica em idosos. Os envolvidos usavam duas mulheres, que visitavam as vítimas e informavam que elas tinham ganhado uma cesta básica do governo. Dos mandados de prisão desta terça, duas pessoas foram presas e duas seguem foragidas.

As falsas servidoras diziam que para receber os alimentos, os idosos precisavam informar os dados pessoais e tirar fotos de seus rostos. Com essas informações, elas conseguiam abrir contas em nome das vítimas e contrair empréstimos. Em seguida, eles transferiam o dinheiro para outros membros envolvidos no esquema.

Na primeira fase da operação, deflagrada em 18 de fevereiro deste ano, três mulheres e dois homens foram presos. Segundo a polícia, além de atuar no DF, os membros do grupo entre setembro e dezembro do ano passado, também aplicou golpes em Uberlândia (MG).

Os mandados desta terça-feira foram cumpridos em Samambaia, Recanto das Emas e no Guará.

Todos os investigados foram indiciados pelo crime de organização criminosa e estão sujeitos à pena de 3 a 8 anos de prisão. Os autores ainda irão responder pelos crimes de estelionato. A pena por cada um destes delitos pode alcançar os 10 anos de prisão, por envolver vítimas idosas.

